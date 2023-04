Deputada trans de Montana é vetada de entrar na Câmara

Uma legisladora trans do estado de Montana foi vetada de entrar na Câmara estadual após se opor a um projeto de lei que impede tratamento médico de afirmação de gênero a menores de idade. O veto foi aprovado nesta quarta-feira, 26.

Durante o debate anterior à votação do projeto, a deputada Zooey Zephyr, do Partido Democrata, disse que negar esse atendimento a adolescentes trans seria "equivalente a tortura", podendo levar a um aumento de suicídios.

"Espero que da próxima vez que inclinarem a cabeça para rezar, vejam sangue em suas mãos", declarou Zerphyr.



Como resposta ao comentário, a maioria republicana retirou o direito à palavra da legisladora até que ela fizesse um pedido de desculpas. Zerphyr se negou a retirar o comentário. Os deputados conservadores também votaram e aprovaram uma punição para que ela ficasse impedida de entrar na Casa.

A deputada ainda poderá votar projetos, mas de forma remota.

O projeto de lei ao qual Zephyr se opôs proíbe que menores de idade transgênero recebam tratamentos médicos específicos de afirmação de gênero, como hormônios e bloqueadores de puberdade.

"O que me pedem, na realidade, é que fique em silêncio quando minha comunidade enfrenta projetos de lei que nos matam. Estão me pedindo para ser cúmplice na erradicação de nossa comunidade por parte desta legislatura. E eu me recuso a fazê-lo", afirmou.



Após a deputada ser vetade de falar, manifestantes que estavam na galeria da Câmara começaram a gritar

"Deixem a deputada falar". Com isso, o orador da Casa ordenou que todos os representantes deixassem o local, enquanto Zerphyr permaneceu no plenário. Sete manifestantes foram detidos, segundo jornais locais.



O veto à deputada acontece no momento em que vários estados norte-americanos aprovam leis para banir tratamentos de afirmação de gênero para menores de idade. As propostas são impulsionadas por conservadores do Partido Republicano.

Entre os estados que adotaram medidas semelhantes estão Utah, Flórida, Indiana, Arkansas e Tennessee.



Fonte: BBC.

Leia também