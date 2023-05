Busca crescente por atirador do Texas que matou 5 entra no terceiro dia

A busca no Texas por um atirador que matou cinco vizinhos com um rifle tipo AR entrou no terceiro dia nesta segunda-feira, 1, depois que as autoridades no fim de semana ampliaram uma rede de busca perto de Houston e apelaram ao público por dicas sobre o paradeiro do assassino.



Na tarde desta segunda-feira, as autoridades do condado vizinho de Montgomery disseram aos moradores para ficarem dentro de casa “com muita cautela” perto de uma área que tinha forte presença policial após um possível avistamento do suspeito. O Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery disse que não tinha confirmação de que a pessoa era Francisco Oropeza, de 38 anos, mas é o principal suspeito até agora.



Oropeza, está foragido desde o tiroteio pouco antes da meia-noite de sexta-feira na cidade rural de Cleveland. No domingo à noite, as autoridades disseram que mais de 250 policiais de várias jurisdições haviam se juntado à caça ao homem, e o governador do Texas, Greg Abbott, pagou US$ 50.000 em dinheiro de recompensa por dicas que levassem à captura de Oropeza, considerado armado e perigoso depois de fugir da área na noite de sexta-feira, provavelmente a pé.



O xerife do condado de San Jacinto, Greg Capers, disse que as autoridades ampliaram a área de busca além da cena do tiroteio, que ocorreu depois que os vizinhos do suspeito pediram que ele parasse de atirar em seu quintal tarde da noite porque um bebê estava tentando dormir.



A polícia recuperou o rifle estilo AR-15 que, segundo eles, Oropeza usou nos tiroteios. As autoridades não tinham certeza se Oropeza carregava outra arma depois que outras foram encontradas em sua casa.

No total, as autoridades colocaram $ 80.000 em dinheiro de recompensa na mesa, a maior parte vindo da Abbott. Mas o governador do Texas também provocou reações nas redes sociais por se referir às vítimas como cinco “imigrantes ilegais” em um comunicado anunciando o dinheiro da recompensa. A aplicação da lei no local não confirmou o status de cidadania das vítimas e um porta-voz da Abbott não retornou imediatamente uma mensagem nesta segunda-feira.



Segundo a rede NBC, acredita-se que todas as vítimas sejam de Honduras.

Fonte: Associated Press.