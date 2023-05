Tempestade de areia provoca acidente com mortes em Illinois

Uma tempestade de poeira no centro de Illinois levou a um acidente de mais de 70 carros que matou seis pessoas e feriu mais de 30 outras na segunda-feira, 1º.



O porta-voz da polícia do estado, capitão Ryan Starrick, disse à imprensa que 72 “veículos de passageiros” estiveram envolvidos em vários choques na estrada interestadual I-55 e que há registro de “vários mortos”.

Starrick acrescentou que pelo menos 30 feridos foram transportados para hospitais. Em mensagem nas redes sociais, a polícia estadual explicou que alguns dos afetados estão em condição crítica.



Os feridos têm idades entre dois e 80 anos. Entre os veículos envolvidos, dois caminhões foram incendiados durante o acidente com vários veículos, disse o porta-voz.



O Departamento de Transportes de Illinois disse no Twitter que a I-55, na altura dos condados de Sangamon e Montgomery, em Illinois, estava fechada em ambas as direções devido a “numerosos acidentes causados por uma tempestade de areia, que reduziu muito a visibilidade”.



A polícia estadual informou que o tráfego na I-55 tinha sido desviado para uma rodovia próxima e instou os motoristas a procurarem rotas alternativas.



Fonte: ABC News.

Interstate 55 around milepost 76, both northbound and southbound, opened around 6 a.m. today after being closed due to massive crashes due to zero visibility conditions caused by blowing dust.