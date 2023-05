Homem é preso no aeroporto de Boston (MA) por embarcar com "canudo de vampiro"

Um homem foi preso no Aeroporto Internacional de Boston por supostamente carregar um “canudo de vampiro” em sua bagagem de mão. A ferramenta é feita de titânio e pode ser usada como um canudo de bebida normal, mas também como autodefesa.



O termo “canudo de vampiro” é usado para se referir a um canudo de titânio com uma ponta pontiaguda. A polícia de Massachusetts disse à CNN que o canudo confiscado do viajante foi comprado da Szabo Inc., que vende os objetos de titânio por US$ 85 (cerca de R$ 424).

O canudo tem múltiplos usos, de acordo com a lista de produtos da Szabo. Ele “permite que o usuário beba sem esforço qualquer shake ou smoothie espesso”.

Mas também é “projetado para autodefesa” e é “longo o suficiente para ser usado como uma adaga”.

A listagem observa que o canudo pode ser facilmente transportado em público “sem chamar a atenção” e também pode ser usado para esvaziar pneus.

A “ponta esculpida do canudo é afiada o suficiente para perfurar a maioria dos materiais sintéticos”, diz a listagem.

A Szabo não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

Várias outras empresas também anunciam canudos de titânio para autodefesa.

Canudos de vampiro são legais?



A legalidade de carregar um canudo de vampiro depende das leis locais sobre facas, disse o escritório da Administração para Segurança dos Transportes (TSA, na sigla em inglês) na Nova Inglaterra à CNN em um e-mail.

Em Massachusetts, onde o homem foi preso, é ilegal portar certos “instrumentos pontiagudos”, incluindo estiletes e adagas, disse a polícia estadual à CNN.

Os policiais estaduais e a TSA descobriram que o canudo “se encaixa nessa categoria”, disse a polícia. Os infratores podem ser multados ou condenados a até cinco anos de prisão se tiverem acusações criminais anteriores.

Além disso, a TSA proíbe o transporte de objetos pontiagudos na bagagem de mão.