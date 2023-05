EUA vão propor novas regras para cancelamentos e atrasos de companhias aéreas

O governo Biden está trabalhando em novos regulamentos que exigem que as companhias aéreas compensem os passageiros e cubram suas refeições e quartos de hotel se ficarem presos por motivos dentro do controle da companhia aérea.

A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden e o secretário de Transporte, Pete Buttigieg, anunciariam o início do processo de regulamentação nesta segunda-feira, 8.



A promessa de regulamentação continua uma pressão do governo democrata para exigir que as companhias aéreas melhorem o atendimento ao cliente, e ocorre apenas algumas semanas antes do início da alta temporada de viagens de verão.



O objetivo das regras seria, pela primeira vez, exigir que as companhias aéreas paguem uma compensação além do reembolso da passagem e cobrir as despesas incorridas pelos consumidores, incluindo a remarcação em outro voo, se a companhia aérea causar um cancelamento ou atraso significativo.

“Quando uma companhia aérea causa o cancelamento ou atraso de um voo, os passageiros não devem pagar a conta”, disse Buttigieg em comunicado.

Cancelamentos causados por companhias aéreas incluem voos cancelados por problemas mecânicos com o avião ou falta de tripulação.

A Airlines for America, que representa as maiores companhias aéreas, disse em comunicado que as companhias aéreas não têm incentivo para atrasar ou cancelar voos. O grupo comercial disse que mais da metade dos cancelamentos em 2022 e 2023 foram causados por “clima extremo” ou interrupções no controle de tráfego aéreo.



“As transportadoras assumiram a responsabilidade pelos desafios sob seu controle e continuam trabalhando diligentemente para melhorar a confiabilidade operacional”, incluindo a contratação de mais trabalhadores e a redução de seus horários, disse o grupo.

Após a pandemia, as companhias aéreas pagaram dezenas de milhares de trabalhadores para pedir demissão ou se aposentar mais cedo, mas adicionaram cerca de 118.000 trabalhadores desde novembro de 2020 e agora têm 5% a mais de funcionários do que antes da pandemia, segundo dados do Departamento de Transportes.

Não há certeza se ou quando o Departamento de Transportes poderá publicar regras finais sobre novas compensações para viajantes. O processo de criação de regras pode levar meses ou anos.



Atualmente, quando uma companhia aérea cancela um voo por qualquer motivo, o consumidor pode exigir o reembolso da parte não utilizada do bilhete e de alguns extras que possa ter pago à companhia aérea, como taxas de despacho de bagagem ou marcação de assento. As companhias aéreas geralmente tentam persuadir os consumidores a aceitar um voucher de viagem em vez de um reembolso.