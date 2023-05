Dívida dos americanos ultrapassa US$ 17 trilhões pela primeira vez

Os saldos da dívida das famílias estabeleceram um novo recorde de US$ 17,05 trilhões durante o primeiro trimestre de 2023, crescendo US$ 148 bilhões ou 0,9% em relação ao quarto trimestre do ano passado, informou o Federal Reserve Bank de Nova York nesta segunda-feira, 15.



A dívida aumentou US$ 2,9 trilhões desde o final de 2019.



Durante o primeiro trimestre, os aumentos da dívida foram vistos em praticamente todas as categorias, com saldos maiores (e novos recordes) para hipotecas, linhas de crédito imobiliário, empréstimos para automóveis, empréstimos estudantis, cartões de varejo e outros empréstimos ao consumidor.

Notavelmente, os saldos de cartão de crédito ficaram estáveis - mantendo-se em $ 986 milhões - durante o primeiro trimestre, aparentemente servindo como um valor atípico; no entanto, esta é a primeira vez em mais de 20 anos que não houve um declínio total nessa categoria, disseram pesquisadores do Fed de Nova York. Normalmente, os primeiros três meses do ano trazem um pouco de fôlego para os cartões de crédito após o intenso treino de férias, pois os consumidores reduzem os gastos e pagam algumas dívidas com a ajuda de Resoluções de Ano Novo ou restituições de impostos.



Até este ponto, a dívida de cartão de crédito tem aumentado no ritmo mais acentuado de qualquer dívida coberta pelo relatório, disse Ted Rossman, analista sênior do setor para o Bankrate.

“Acho que isso reflete mais pessoas usando cartões de crédito para financiar as necessidades do dia-a-dia (embora também haja um elemento de pessoas usando menos dinheiro e mais pessoas usando cartões para conveniência e recompensas e pagando-os imediatamente)”, disse ele, observando que a pesquisa do Bankrate mostra que 46% dos titulares de cartões carregam dívidas mês a mês, com 54% pagando integralmente, disse Rossman. No ano passado, 39% carregavam dívida mês a mês.



Os principais culpados são a inflação, os aumentos de gastos desde a pandemia e o comportamento típico do consumidor, disse Schulz. O aumento da dívida do cartão de crédito pode ser um sinal de confiança ou de luta, acrescentou.



Apesar do endividamento atingir novos recordes, as famílias, em média, estão administrando suas obrigações com eficiência: a parcela da dívida atual que se tornou inadimplente aumentou na maioria dos tipos de dívida; no entanto, na maioria das vezes, eles permanecem abaixo dos níveis pré-pandêmicos, de acordo com o relatório do Fed de Nova York. As taxas de inadimplência caíram drasticamente no início da pandemia.

O “boom de refinanciamento” ajudou as posições financeiras das famílias, observaram pesquisadores do Fed de Nova York. Durante a pandemia, 14 milhões de hipotecas foram refinanciadas, permitindo que US$ 430 bilhões em home equity fossem extraídos por meio de refinanciamentos em dinheiro. Cerca de 64% dessas ações foram de proprietários refinanciando a uma taxa mais baixa, o que permitiu uma redução média de pagamento de US$ 220 por mês, de acordo com os pesquisadores.



A inadimplência de empréstimos para automóveis para tomadores de empréstimos mais jovens, com menos de 40 anos, superou os níveis pré-pandêmicos. Com a inflação elevando os preços dos carros, o pagamento médio gira em torno de US$ 700 por mês, disse Rossman.



Fonte: CNN Business.