Turista é condenado por tocar em bisão em parque dos EUA

Um turista que teve contato indevido com um filhote de bisão no Parque Nacional de Yellowstone, no estado de Wyoming, foi condenado a pagar multa de U$ 500,00 após causar o sacrifício do animal.

Clifford Walter, de 78 anos, alegou que tentou apenas salvar a vida do filhote. A interferência na vida do animal ocorreu em 20 de maio, Clifford foi julgado na quarta-feira (31) pelo crime de alimentar, tocar, assustar ou perturbar intencionalmente a vida selvagem.



Os regulamentos do parque exigem que as pessoas fiquem a pelo menos 25 metros de distância de toda a vida selvagem (incluindo bisões, alces e veados) e a pelo menos 100 metros de distância de ursos e lobos.

O desrespeito a esses regulamentos pode resultar em multas, ferimentos e até morte, alerta o parque.



Além do pagamento da multa e dos custos do processo, o turista foi condenado a prestar serviço comunitário. Clifford se declarou inocente e afirmou que o bisão estava "implorando por ajuda para sair dali".



Entenda o caso



O animal se separou da mãe quando seu rebanho cruzava o rio Lamar. O turista então se aproximou do filhote perdido e o empurrou do rio para a estrada.



No entanto, o pequeno Bisão precisou ser sacrificado porque não conseguiu ser reintegrado ao bando. Segundo o Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos, a interferência de pessoas pode fazer com que a vida selvagem rejeite seus descendentes".



Guardas florestais foram acionados para tentar reunir o filhote aos outros animais, mas não tiveram sucesso e o animal ficou em risco perto da estrada. O bisão foi sacrificado em 23 de maio.

Existem regulamentos que exigem que pessoas fiquem a pelo menos 23 metros de distância de toda a vida selvagem que habita o Parque Nacional de Yellowstone, incluindo bisões, alces e veados, e no mínimo a 91 metros de distância de ursos e lobos.

Fonte: Wyoming News Exchange.