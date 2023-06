Avião perseguido por caças em Washington D.C levava família de empresário da Flórida

Investigadores federais analisam os detalhes da queda do avião bimotor provocada por caças F-16 depois que ele invadiu o espaço aéreo restrito em Washington D.C, capital do país, no domingo, 4. Na aeronave particular havia familiares do dono do avião e da companhia Encore Motors de Melbourne, Flórida.



O avião, que é um Cessna, está registrado no nome da Encore Motors, uma empresa com sede na Flórida. O proprietário da companhia, John Rumpel, disse ao jornal "The New York Times" que a aeronave levava a filha dele; a neta, de dois anos; e a babá da criança.



As quatro pessoas a bordo do Cessna Citation não sobreviveram ao acidente, disse a Polícia do Estado da Virgínia nesta segunda-feira. Eles não foram imediatamente identificados pelas autoridades, mas foram confirmados por familiares como parentes de John e Barbara Rumpel - família de Brevard, Flórida.



O Cessna não foi abatido, disseram as autoridades. Com a queda, ainda em investigação, o avião deixou uma “cratera” no solo, sem sobreviventes e com poucas pistas sobre o motivo, disseram autoridades nesta segunda-feira. As quatro pessoas a bordo – um piloto e três passageiros – morreram no acidente, de acordo com um relatório da Federal Aviation Administration.

A perseguição supersônica, com caças F-16, começou após o piloto do avião não responder a chamados feitos por militares. Segundo as autoridades, o avião decolou do Aeroporto de Elizabethton, no Tennessee, e pousaria no Aeroporto Long Island MacArthur, em Nova York. A distância é de cerca de 1.000 km.



Antes de chegar ao aeroporto de Long Island, o avião fez uma volta e mudou de direção, indo em linha reta em direção à capital dos Estados Unidos. As causas são investigadas.



O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, ou NORAD, que supervisiona o controle aeroespacial dos Estados Unidos e do Canadá, disse em comunicado que dois jatos F-16 foram implantados no domingo depois que o Cessna sobrevoou Washington e o norte da Virgínia.

O NORAD disse que os caças “foram autorizados a viajar em velocidades supersônicas”, o que teria produzido o estrondo que se ouviu na região, inclusive nos subúrbios de Virgínia e Maryland. Os jatos também usaram sinalizadores que podem ser visíveis do solo, disse a agência, “na tentativa de chamar a atenção do piloto”.

Posteriormente, as autoridades determinaram que o Cessna não representava uma ameaça, e a investigação investigará por que o piloto não respondeu ao F.A.A. Um funcionário da Casa Branca disse que o presidente Biden foi informado sobre o incidente.

O Cessna caiu perto da Floresta Nacional de George Washington, na Virgínia, disse o NORAD, embora uma declaração anterior da FAA tenha sido divulgada. disse que “caiu em um terreno montanhoso em uma área pouco povoada do sudoeste da Virgínia”, perto de Montebello, por volta das 15h30. horário local.

Rumpel, que também é piloto, disse no domingo que tinha poucas informações sobre as circunstâncias do acidente, mas esperava que sua filha, neta e outras pessoas a bordo não tivessem sofrido. Com a voz embargada, ele disse que se o avião perdesse a pressurização, “todos eles simplesmente teriam ido dormir e nunca mais acordariam”.

A polícia não deixou claro se havia encontrado corpos. Autoridades do estado da Virgínia disseram que equipes de resgate não encontraram sobreviventes no local do acidente.



Fonte: Florida Today e The New York Times.