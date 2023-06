ONG declara estado de emergência para pessoas LGBTQ+ nos EUA

A Human Rights Campaign declarou estado de emergência para pessoas LGBTQ+ nos EUA nesta terça-feira, 6, e lançou um guia resumindo as leis que considera discriminatórias em cada estado, juntamente com informações e recursos “conheça seus direitos” para ajudar as pessoas a se mudarem para estados com proteções LGBTQ+ mais fortes.



Soando o alarme sobre o atual ambiente político, a maior organização do país dedicada aos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer americanos disse que os alertas contra viagens a lugares perigosos não são suficientes para ajudar as pessoas que já vivem nos chamados estados hostis.

"A HRC está combatendo ativamente o ataque legislativo aos cuidados de afirmação de gênero para pessoas transgênero e não binárias e se juntou a parceiros da comunidade em contestações legais às leis da Flórida e do Alabama que criminalizam a prestação de cuidados médicos de melhores práticas para menores transgêneros', diz a ONG.

Apenas alguns dias após o início do Mês do Orgulho, a campanha disse que está tomando medidas em resposta a um aumento “sem precedentes e perigoso” na legislação discriminatória que varreu os governos estaduais este ano, com mais de 525 projetos de lei anti-LGBTQ + apresentados e mais de 70 assinados em lei até agora em 2023 - mais que o dobro do número do ano passado.



Em um relatório divulgado nesta terça-feira chamado “LGBTQ+ Americans Under Attack”, diz que as novas leis são resultado de esforços republicanos coordenados, apoiados por “grupos extremistas bem financiados”.

Uma análise recente da Associated Press descobriu que muitos projetos de lei que buscam proibir ou restringir os cuidados de saúde de afirmação de gênero para jovens transgêneros, que foram os principais alvos da legislação estadual este ano, surgiram não da base ou da demanda constituinte, mas das penas de alguns poucos poderosos grupos de interesse conservadores.







O guia HRC, por sua vez, fornece informações sobre a apresentação de queixas por violações dos direitos civis e aponta para recursos para financiar movimentos e encontrar emprego, particularmente nos 17 estados com um trio de liderança democrata nas câmaras legislativas e no gabinete do governador. Ele também oferece dicas sobre como se engajar na defesa local e como conduzir conversas difíceis sobre políticas LGBTQ+ com amigos e familiares.

Segundo a organização, o guia visa ajudar milhões de pessoas vulneráveis, "quer estejam planejando viagens de verão por regiões que estão se tornando cada vez mais hostis às pessoas LGBTQ+, quer já vivam em um estado onde ataques legislativos e extremismo político continuam a colocar um alvo em nossas costas", disse o presidente da HRC, Kelley Robinson.



A declaração de emergência é a primeira nos 40 anos de história do HRC, que abrange uma fundação com foco em pesquisa, advocacia e educação, campanhas de lobby nacionais e estaduais e um comitê de ação política que apóia e se opõe a candidatos a cargos públicos. Ele ocorre quando as legislaturas dominadas pelos republicanos em todo o país aprovaram projetos de lei que restringem vários aspectos da existência transgênero, desde o uso de pronomes e acesso ao banheiro até cuidados médicos e muito mais.



Fonte: Associated Press.