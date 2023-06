Facebook Marketplace mantém anúncio de travesseiros ligados a 10 mortes infantis

A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC) e a The Boppy Company estão alertando as pessoas que usam os clientes do Facebook Marketplace e outros varejistas on-line sobre os perigos dos travesseiros de bebê depois que 10 bebês morreram sufocados neles, apesar do produto ter sido recolhido quase dois anos antes.



O CPSC disse na terça-feira, 6 de junho, que os travesseiros Boppy Newborn não estão mais à venda legalmente, mas encontrou milhares deles no Facebook Marketplace desde o início do recall de 2021.



A agência escreveu a Mark Zuckerberg, CEO da Meta Platforms, controladora do Facebook, na terça-feira, dizendo que havia feito repetidas solicitações para o recall de itens retirados do Marketplace. Ele citou os travesseiros Boppy como "um exemplo particularmente flagrante" de um produto que coloca os consumidores em risco.



"Até que essas vendas sejam interrompidas, os bebês continuarão correndo risco de morte", disse o comissário da CPSC, Richard Trumka, em comunicado. Ele acrescentou que a Meta "não tomou medidas efetivas" em resposta aos pedidos da CPSC para retirar a listagem no site de mídia social.



No ano passado, o CPSC pediu à Meta para remover listas de espreguiçadeiras Boppy cerca de mil vezes por mês, em média, disse a carta.



"A Meta pode e deve fazer muito mais para salvar vidas", continuou Trumka Jr.

A política online da Meta declara que as listagens no Marketplace não podem promover ou vender produtos recolhidos e incentiva os usuários a verificar os recolhimentos atuais antes de comprar itens. A empresa diz que as postagens do Marketplace com produtos recolhidos são removidas quando identificadas.



Em 2021, a Boppy Company recolheu mais de 3 milhões de suas espreguiçadeiras após relatos de oito mortes infantis associadas ao produto em menos de cinco anos. Após o recall, mais duas mortes infantis foram relacionadas ao produto.



O CPSC disse que os bebês correm o risco de sufocar se "rolarem, se moverem ou forem colocados no travesseiro em uma posição que obstrua a respiração". Eles também podem sufocar rolando dele "para uma superfície externa, como um travesseiro adulto ou uma cama macia que obstrua a respiração", continuou a agência.

Os produtos foram vendidos em vários varejistas homônimos em todo o país, incluindo Pottery Barn Kids, Target, Walmart e online na Amazon desde janeiro de 2004, mas retiradas das prateleiras em 2021. Desde então, o produto perigoso chegou ao Facebook Marketplace e outros varejistas on-line de segunda mão.



A Boppy Company e a Meta não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Fox News Digital.



Fonte: Associated Press e Fox News