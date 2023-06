Nuvem de fumaça deve cobrir Nova York até domingo

A gigantesca nuvem de fumaça que cobre a região nordeste dos Estados Unidos deve se manter sobre a cidade de Nova York até o próximo domingo, 11, segundo os serviços de meteorologia do país. De acordo com os relatórios um novo sistema de tempestade deve mudar a direção dos ventos.

Nova York tem sido alvo nos últimos dias de colunas de fumaça originárias de centenas de incêndios florestais no Canadá. O padrão de ventos levou a maior parte dessa fumaça para a região nordeste dos Estados Unidos, atingindo outras cidades como Boston, Chicago e Filadélfia.

O índice de qualidade do ar da cidade de Nova York atingiu um pico acima de 150 na terça-feira (6), de acordo com o IQair – um nível de poluição que é “insalubre” para grupos sensíveis como idosos, crianças pequenas e pessoas com problemas respiratórios.

A cidade de Nova York ainda estava entre as principais cidades com a pior poluição do ar no mundo na tarde de terça-feira, informou a IQair, ao lado de Dhaka, (Bangladesh), Jakarta (Indonésia) e Nova Deli (Índia).



As autoridades de saúde emitiram avisos para a população que só saíssem de casa para atividades realmente importantes. A prefeitura de Nova York distribuiu máscaras e emitiu um alerta pedindo pra que as pessoas fiquem dentro de casa, com as janelas fechadas – principalmente crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias.

Os poluentes são extremamente danosos à saúde, especialmente porque a fumaça segue sobre a cidade por um período prolongado “Não é apenas uma pequena inalação de fumaça. É uma exposição contínua. E nossos corpos não são bons em capturar essas partículas muito pequenas. Eles vão direto pelo nosso nariz, direto para o nosso sistema respiratório, e seremos impactados”, explica Jack Caravanos, professor da Universidade de Nova York, clínico e especialista em saúde ambiental e ocupacional.

Na quarta-feira, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) atrasou os voos no aeroporto LaGuardia, em Nova York, devido à fumaça. As companhias aéreas dos Estados Unidos cancelaram 120 voos e atrasaram outros 1.928, de acordo com dados do site de rastreamento FlightAware.

Há mais de 150 incêndios florestais ativos em Quebec nesta semana, de acordo com o Canadian Interagency Forest Fire Center – mais do que o dobro do número de incêndios em qualquer outra província canadense.

Mais de 400 incêndios florestais ocorreram em Quebec até agora em 2023, o dobro da média para esta época do ano. Quase 9 milhões de acres foram carbonizados por incêndios florestais no Canadá até agora este ano, com quase meio milhão de acres queimados apenas em Quebec.



Fonte: CNN.

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.



Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.



More: https://t.co/ChRuWv7X6E pic.twitter.com/mtKtLun8lN — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) June 7, 2023