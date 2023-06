Avistamentos de OVNIs estão em alta, mas não há provas de alienígenas, diz Pentágono

O Pentágono está investigando um número crescente de casos envolvendo aeronaves não identificadas, disse o chefe do esforço da agência ao Senado. Há pelo menos 650 incidentes em rastreamento pela agência.



Na semana passada, a polícia de Las Vegas divulgou uma câmera corporal e o áudio do 911 de policiais respondendo a uma ligação de uma família em 1º de maio que alegou que um OVNI caiu em seu quintal.



No áudio da ligação para o 911 divulgado, o interlocutor diz que ele, seu pai e seu irmão estavam em seu grande quintal trabalhando em seu caminhão quando algo caiu e eles sentiram um impacto. Logo depois, teriam entrado em casa e visto criaturas no quintal.



"Vimos com o canto do olho algo cair do céu, e foi com luzes, e quando caiu houve um grande impacto, e nos sentimos como uma energia? E então ouvimos um monte de passos perto de nós. E então - nós temos, tipo, um grande equipamento, e vemos que há uma, há uma pessoa de 2,5 metros ao lado dela e outra dentro, e ela tem olhos grandes e está olhando para nós." o chamador diz ao despachante do 911. "Eles são muito grandes. Eles são como oito pés, nove pés, 10 pés."



"E eles não são humanos. Cem por cento, eles não são humanos", acrescenta o interlocutor.



Os agentes foram até a residência, mas quando chegaram não havia sinal de nenhuma criatura. Eles realizaram uma investigação preliminar, mas não conseguiram encontrar nada. O caso foi encerrado como "infundado", disseram as autoridades.



Audiência sobre OVNIs



O Comitê de Supervisão da Câmara está nos “estágios iniciais” de preparar uma audiência sobre OVNIs após alegações não confirmadas de que os EUA supostamente encontraram espaçonaves alienígenas acidentadas – um relato que o Pentágono diz não ter fundamento.

O ex-oficial de inteligência, David Grusch, alegou na segunda-feira que o governo dos EUA tem um programa secreto focado na recuperação de detritos de naves espaciais de origem não humana acidentadas e está tentando fazer engenharia reversa da tecnologia, informou o portal de tecnologia online The Debrief.



Além disso, Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, testemunhou perante o Comitê de Serviços Armados do Senado. Foi a segunda aparição de funcionários do Pentágono no Capitólio no ano passado.



Ele disse que aproximadamente metade dos relatórios de “fenômenos aéreos não identificados” foram priorizados para uma revisão mais aprofundada e para examinar se há dados suficientes disponíveis para resolver os casos.



Os mais de 650 casos são um aumento em relação a um relatório anual não classificado emitido pelo Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional em janeiro. O resumo do DNI disse que 510 casos foram catalogados até 30 de agosto de 2022.

