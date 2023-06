Estados Unidos voltam a integrar a UNESCO após 6 anos

A UNESCO informou na segunda-feira, 12, que os Estados Unidos vão voltar a ser integrantes da organização. A informação foi dada pela diretora-geral , Audrey Azoulay , e começa a ter validade a partir de julho de 2023. Os Estados Unidos retornam pautados em um acordo de contribuição financeira para as organizações científicas e culturais.



Azoulay disse durante o discurso que o retorno do país norte-americano "é um forte ato de confiança, na Unesco e no multilateralismo". Para ela, isso não reflete "apenas na centralidade do mandato da Organização – cultura, educação, ciência, informação – mas também na forma como este mandato está sendo implementado hoje".

O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma carta à diretora-geral , para que pudessem saudar "a forma como a Unesco abordou os desafios emergentes nos últimos anos, modernizou sua gestão e reduziu as tensões políticas”. A agência cultural e científica das Nações Unidas divulgou o comunicado enviado à Azoulay .

O Congresso dos Estados Unidos assinou um acordo com a UNESCO no final de 2022, para que fosse autorizado a contribuição financeira à instituição. Este foi o principal motivo para o retorno do país aos 193 Estados-membros da Organização.

Os Estados Unidos ficaram sem contribuir com a Organização desde 2011 por conta de uma lei interna do país. Entretanto, em 2017, sob a gestão de Donald Trump, foi anunciada a retirada completa do país da UNESCO . Vale ressaltar que os Estados Unidos chegaram a contribuir com cerca de 22% do orçamento da Organização.



De 2011 a 2018, as dívidas do país com a UNESCO somou cerca de US$ 600 milhões, que foi o valor decisivo para o retorno dos Estados Unidos . Na carta enviada pelo governo, foi informado à diretora-geral que foi inicialmente aprovado pelo Congresso o pagamento de US$ 150 milhões em 2024, e o restante será pago de forma contínua pelas contribuições "até a liquidação dos atrasos”.

O plano ainda segue submetido para aprovação na da Conferência Geral dos Estados Membros da Unesco. O órgão informa que alguns dos Estados-membros solicitaram uma sessão extraordinária para discutir o assunto, visando que uma decisão seja tomada em breve.