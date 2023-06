Perigo de hepatite A causa recalls de frutas congeladas em diversos estados

Três produtos de frutas congeladas vendidos sob a marca Great Value do Walmart, um produto Rader Farms vendido na Costco e outro produto Rader Farms vendido na HEB foram recolhidos devido a preocupações com hepatite A, anunciou o fabricante na segunda-feira, 12. Nenhum dos recalls anunciados cita produtos vendidos em lojas da Flórida.



O problema pode estar, especificamente, nos morangos do México usados pela Willamette Valley Fruit Co., de acordo com o aviso de recall escrito pela empresa e publicado pela FDA. Este é o segundo recall recente envolvendo a Costco com base no potencial de contaminação por Hepatite A dos morangos mexicanos.







- Morangos fatiados, sacos de 64-ounce, nº de lote 4018305, de validade até 19/07/2024, e lote nº 4019305, de validade até 20/07/2024.

- Frutas mistas, sacos de 64-ounce, lote nº 4024205, de validade até 25/07/2024; lote nº 4025305, melhor até 26/07/2024; lote nº 4032305, melhor até 02/08/2024; lote nº 403305, melhor até 03/08/2024; lote nº 4034305, melhor até 04/08/2024; e lote nº 4035305, melhor até 05/08/2024.

- Mistura de frutas antioxidantes, sacos de 40-ounce, lote nº 4032305, validade até 02/08/2024.

Estes recalls foram para unidades do Walmarts na Califórnia, Texas, Nova York, Arizona, Arkansas, Colorado, Havaí, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Dakota do Norte, Nebraska, Nevada , Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Dakota do Sul, Utah, Virgínia, Wisconsin, Virgínia Ocidental e Wyoming.







- Marca Rader Frams Fresh Start Smoothie, saquinhos de 48 ounce, cada um com seis saquinhos de 8 ounce, lote nº 4224202, com validade até 11/02/2024; 4313202, melhor até 10/05/2024; 4314202, melhor até 11/05/2024; 4363202, melhor até 29/06/2024; 4364202, melhor até 30/06/2024; 4017302, melhor até 18/07/2024; 4018302, melhor até 19/07/2024; e 4042306, melhor até 12/08/2024.

Eles foram para as lojas Costco na Califórnia, Texas, Colorado e Arizona.



Rader Farms Organic Berry Trio em sacos plásticos de 3 libras, lote nº 4153205, com validade até 02/12/2023; 4283202, melhor até 10/04/2024; 4284202, melhor até 11/04/2024; 4058302, melhor até 28/08/2024; e 4059302, melhor até 29/08/2024. Eles foram para as lojas HEB.



Quem tiver comprado algum dos produtos citados acima, a orientação é de jogar fora ou devolver à loja para obter um reembolso total. Se você tiver dúvidas sobre este recall, ligue para Willamette em 800-518-9865, de segunda a sexta-feira, das 11h às 20h, horário do leste.

Fonte: Miami Herald.