Piloto da Delta aparece bêbado em voo da Escócia para Nova York

Um piloto veterano da Delta apareceu bêbado em um voo da Escócia para a cidade de Nova York – e foi preso depois que os passageiros já estavam a bordo.

O voo DL209 foi cancelado no último minuto na sexta-feira, 16, quando o piloto não identificado de 61 anos foi preso no aeroporto de Edimburgo, informou o Herald Scotsman.

O piloto foi acusado de acordo com a Lei de Segurança Ferroviária e de Transporte do Reino Unido de 2003, que impõe limites ao consumo de álcool para os membros da tripulação.



O limite legal de álcool no sangue para o pessoal da companhia aérea é de 20 miligramas de álcool em 100 mililitros de sangue. Para motoristas na Escócia, são 50 miligramas de álcool em 100 mililitros de sangue.

“A Delta confirma que um de seus tripulantes foi levado sob custódia [sexta-feira] de manhã no aeroporto EDI”, disse um porta-voz da companhia aérea à mídia em um comunicado.

“A Delta está auxiliando as autoridades com suas investigações em andamento. O voo EDI-JFK da Delta (16 de junho) foi cancelado e os clientes estão sendo reacomodados. Pedimos desculpas aos clientes afetados por este cancelamento”, acrescentou o representante.



Em comunicado ao Insider, a Delta disse que a “política de álcool da empresa está entre as mais rígidas do setor e não toleramos violações”.

O piloto estava programado para comparecer na segunda-feira no Tribunal do Xerife de Edimburgo, de acordo com o Herald Scotsman.



Fonte: The New York Post.