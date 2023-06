Tempestade tropical Bret deve se tornar o primeiro furacão da temporada no Atlântico

A previsão do National Hurricane Center (NHC) é de que a tempestade tropical Bret se torne o primeiro furacão da temporada de furacões no Atlântico de 2023 até a noite de quarta-feira, 21, enquanto segue para o oeste em direção às ilhas do Caribe.



No início da manhã desta terça-feira, 20, a tempestade tropical Bret estava localizada no Atlântico tropical central, a mais de 1.800 quilômetros a leste do sul das Ilhas de Barlavento, com ventos máximos sustentados de 40 mph e está se movendo para o oeste a 15 a 20 mph. Os ventos com força de tempestade tropical se estendem até 45 milhas do centro.



Uma tempestade tropical é um ciclone tropical que tem ventos máximos sustentados entre 39 e 73 mph. Quando os ventos atingem pelo menos 74 mph, o sistema é classificado como um furacão.



Bret continuará se movendo para o oeste nos próximos dias e deve se aproximar das ilhas do Caribe até o final da semana de trabalho. Chuvas fortes, rajadas de vento e uma perigosa tempestade são possíveis em partes dessas ilhas.



“Todos nas Pequenas Antilhas, Porto Rico e Ilhas Virgens devem monitorar de perto as atualizações da previsão para Bret e ter seu plano de furacões em vigor”, disse o NHC em uma discussão de previsão na manhã desta terça-feira.



Até a manhã desta terça-feira o centro não emitiu avisos ou alertas costeiros.



O cisalhamento do vento no Caribe deve fazer com que o Bret volte a se tornar uma tempestade tropical na sexta-feira, sem ameaçar a costa dos EUA, de acordo com os meteorologistas.



A temporada de furacões começou oficialmente em 1º de junho. Arlene, a primeira tempestade nomeada da temporada de furacões no Atlântico de 2023, formou-se em 2 de junho.



De acordo com o National Hurricane Center (NHC), a primeira tempestade nomeada da temporada normalmente não se forma até 20 de junho, enquanto o primeiro furacão geralmente não se desenvolve até 11 de agosto, então o Atlântico está começando rapidamente este ano.



O centro também está rastreando uma segunda onda na costa da África. Invest 93-L tem 70% de chance de desenvolvimento nas próximas 48 horas, juntamente com 80% de chance de desenvolvimento nos próximos sete dias.