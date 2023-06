Texas aprova lei que extingue pausa de operários para beber água

Em uma semana em que partes do Texas estão com temperaturas de três dígitos e as autoridades meteorológicas pedem aos texanos que se mantenham frescos e hidratados, o governador Greg Abbott deu a aprovação final a uma lei que eliminará as regras locais que dão aos trabalhadores da construção paradas para beber água e de descanso.

O projeto de lei 2127 da Câmara foi aprovado pelo Legislativo do Texas durante a sessão legislativa regular deste ano. Abbott assinou na terça-feira, 20. Ela entrará em vigor em 1º de setembro.



Os legisladores argumentaram que a nova lei irá padronizar as regras em todo o Texas e agilizar as construções de novas obras. Os sindicatos, por outro lado, alegam que a norma viola os direitos humanos.



A lei anulará as portarias promulgadas por Austin em 2010 e Dallas em 2015 que estabeleciam pausas de 10 minutos a cada quatro horas para que os trabalhadores da construção pudessem beber água e se proteger do sol. Também impede que outras cidades aprovem tais regras no futuro. San Antonio está considerando uma lei semelhante.



O Texas é o estado onde mais trabalhadores morrem de altas temperaturas, mostram dados do governo. Pelo menos 42 trabalhadores morreram no Texas entre 2011 e 2021 devido à exposição ao calor ambiental, de acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA. Os sindicatos dos trabalhadores afirmam que esses dados não refletem totalmente a magnitude do problema porque as mortes relacionadas ao calor geralmente são registradas sob uma causa primária diferente de lesão.

Este problema afeta particularmente os latinos porque eles representam seis em cada 10 trabalhadores da construção civil, de acordo com dados do U.S. Census Bureau.



Os sindicatos esperam que as mortes relacionadas ao calor aumentem se as quebras obrigatórias de água acabarem.

“A construção é uma indústria mortal. Qualquer que seja a proteção mínima, ela pode salvar uma vida. Estamos falando de um direito humano”, disse Ana Gonzalez, vice-diretora de política e política da AFL-CIO do Texas. “Veremos mais mortes, especialmente nas altas temperaturas do Texas.”

O Serviço Meteorológico Nacional está prevendo máximas acima de 100 graus em várias cidades do Texas pelo menos nos próximos sete dias.



Ondas de calor são eventos climáticos extremos, muitas vezes mais perigosos do que tornados, fortes tempestades ou inundações. Altas temperaturas matam pessoas, e não apenas no local de trabalho. No ano passado, houve 279 mortes relacionadas ao calor no Texas, com base na análise de dados do The Texas Tribune.



Em 2022, o Texas viu seu segundo verão mais quente já registrado, e uma seca extrema varreu o estado. Não se espera que este verão seja tão quente quanto o padrão climático conhecido como La Niña, que normalmente traz condições secas para o Texas, disse o climatologista estadual John Nielsen-Gammon.



Fonte: The Texas Tribune.