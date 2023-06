Tornados devastam cidade do oeste do Texas, matando 4 pessoas

Um forte tornado deixou ao menos quatro mortos e cerca de dez feridos na noite de quarta-feira, 22, em Matador, Texas, sul dos Estados Unidos, que enfrenta uma onda de calor nos últimos dias.



Uma série de fortes tempestades produziu o que um meteorologista chama de uma rara combinação de múltiplos tornados, ventos com força de furacão e granizo do tamanho de uma bola de beisebol.



"A cidade de Matador enfrenta um tornado sem precedentes, com ventos destrutivos. Há quatro mortes confirmadas e dez feridos no total", informou nesta quinta-feira(23) em sua redes sociais o Corpo de Bombeiros da vizinha Lubbock, que auxiliou o resgate.

A informação foi repetida pelo Centro de Previsão de Tempestades dos Estados Unidos, que registrou ao menos quatro tornados no Texas na quarta-feira. Chuvas fortes e ventos também atingiram algumas cidades.



Outra tempestade de granizo atingiu os espectadores no Anfiteatro Red Rocks na noite de quarta-feira em Morrison, Colorado, perto de Denver. Sete pessoas foram hospitalizadas, de acordo com a KMGH-TV.

Nenhum dos que foram levados para hospitais apresentava ferimentos com risco de vida, e até 90 pessoas foram tratadas por ferimentos no anfiteatro, de acordo com o West Metro Fire Rescue.



Há uma semana outro fenômeno similar impactou Perryton, também no norte do Texas, com um balanço de três mortos e cerca de cem feridos.

Durante os últimos dias, o Texas e parte do sul dos Estados Unidos enfrentam tempestades e uma severa onda de calor com temperaturas acima de 40 ºC e sensação térmica que supera os 45 ºC, segundo especialistas meteorológicos.

Fonte: AFP.

