Fabricante emite recall de molho Tostitos por risco a alérgicos

A Frito-Lay emitiu um recall voluntário de Tostitos Avocado Salsa Jar Dip porque pode conter um alérgeno de leite não declarado, de acordo com a Food and Drug Administration dos EUA.

Pessoas com alergia ou sensibilidade severa ao leite podem enfrentar "uma reação alérgica grave ou com risco de vida" se comerem o molho, de acordo com o comunicado da FDA.

A frente do pote de molho de salsa está rotulada corretamente, mas o lado que lista suas informações nutricionais não inclui o alérgeno no rótulo, segundo o aviso.

O recall afeta o Tostitos Avocado Salsa Jar Dip de 15 ounces que foi vendido em todo o país em lojas e online e que poderia ter sido comprado desde 5 de abril de 2023, de acordo com o FDA. Nenhum outro produto Tostitos foi afetado pelo recall da Frito-Lay.

Os produtos em questão tem prazo de validade até 2 e 3 de novembro de 2023 e código final 05597.

"Se os consumidores tiverem alergia ou sensibilidade severa ao leite, não devem consumir o produto e descartá-lo imediatamente", afirmou o comunicado.

No mês passado, a Frito-Lay emitiu um recall voluntário relacionado a laticínios de algumas de suas embalagens clássicas de batatas fritas Lay's, de acordo com o FDA.

O recall, que aconteceu depois que uma reclamação do consumidor levou a uma investigação, envolveu embalagens que podem conter ingredientes lácteos não declarados como creme de leite e chips de cebola, de acordo com um comunicado à imprensa.