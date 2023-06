Áudio revela conversa de Donald Trump em 2021 sobre documentos confidenciais

Uma gravação obtida pela CNN mostrou o ex-presidente Donald Trump discutindo a posse de documentos secretos que não desclassificou. Este mês, o ex-mandatário foi indiciado após ser acusado de guardar ilegalmente documentos de segurança nacional quando deixou o cargo e mentiu para autoridades que tentaram recuperar o material.



O áudio é de uma reunião de 2021 em Bedminster, Nova Jersey. Trump enfrenta 37 acusações criminais no processo em que ele se tornou réu, no dia 8 de junho. De acordo com as investigações, os documentos confidenciais estavam no resort Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida.

A gravação, que foi ao ar pela primeira vez no programa “Anderson Cooper 360” da CNN, inclui novos detalhes da conversa. “Estes são os papéis”, diz Trump no áudio, enquanto discute os planos de ataque do Pentágono, uma citação que não foi incluída na acusação.

O norte-americano e seus assessores brincam sobre os e-mails de Hillary Clinton após o ex-presidente dizer que o documento era “informação secreta”. “Hillary imprimia isso o tempo todo, sabe. Seus e-mails privados”, disse o funcionário de Trump. “Não, ela mandaria para Anthony Weiner”, respondeu o ex-presidente, referindo-se ao ex-deputado democrata, provocando risos na sala.

Na gravação, Trump afirmou que “esses são os papéis”, uma referência a algo que ele chama de “altamente confidencial”. Na semana passada, o ex-presidente disse à Fox News. “Não havia nenhum documento. Era uma quantidade enorme de jornais e tudo mais falando sobre o Irã e outras coisas. E pode ter sido retido ou não, mas não era um documento. Eu não tinha um documento propriamente dito. Não havia nada para desclassificar. Eram histórias de jornais, histórias de revistas e artigos.”



Um manobrista do ex-presidente deve ser indiciado na manhã desta terça-feira, 27, em um tribunal federal no centro de Miami. Ele é acusado de ajudar o ex-presidente a esconder os documentos confidenciais que o Departamento de Justiça estava tentando recuperar.

Walt Nauta foi acusado no início deste mês, junto com Trump em uma acusação de 38 acusações apresentada pelo procurador especial Jack Smith. Trump se declarou inocente durante sua acusação há duas semanas.



A audiência de Nauta foi adiada até esta terça-feira, dando a ele mais tempo para encontrar um advogado da Flórida.



Fonte: CNN e Local 10.