Raio atinge avião com passageiros durante tempestade no Arkansas

Durante uma tempestade, um avião da companhia aérea American Eagle foi atingido por um raio no aeroporto de Little Rock, em Arkansas.



A aeronave do vídeo, modelo Embraer-175, é fabricado em São José dos Campos, São Paulo. O avião é de propriedade da companhia aérea American Eagle. Devido a trovoadas no aeroporto, o veículo precisou aguardar na pista de táxi.



Nas imagens, é possível ver que um primeiro raio cai próximo à aeronave e, segundos depois, outro raio atinge a cauda do avião, que estava com passageiros prestes a desembarcar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Após realizar o pouso, a aeronave precisou aguardar a tempestade cessar na pista de táxi. Depois de um longo tempo de espera, o avião foi até ao portão de desembarque dos passageiros. Todos receberam atendimento médico e não apresentaram nenhum sinal de ferimento.

Segundo o site da Embraer, os protótipos passam por um teste rigoroso, incluindo descargas elétricas simuladas.