Onda de calor nos EUA põe 100 milhões de pessoas em alerta e aumenta mortes

Pelo menos 16 pessoas morreram por causa de uma onda de calor extremo no Centro-Sul dos Estados Unidos. Autoridades disseram os últimos dias foram de temperaturas sem precedentes, passando da casa dos 45 °C em várias cidades.

Somente no estado do Texas, um dos mais afetados pelas altas temperaturas, 13 pessoas morreram. A maioria das vítimas tinha entre 60 e 80 anos. As outras mortes foram registradas na Flórida e Louisiana.



Alertas e avisos de calor estão em vigor para mais de 100 milhões de pessoas – um terço da população dos EUA – de Midland, Texas, a Nashville, Tennessee.



As altas temperaturas, que devem persistir pelo menos até sábado (1°).



O que estamos assistindo: "O calor excessivo aumentará em grande parte do Texas até a costa norte do Golfo e no meio do vale do rio Mississippi e no sudeste dos EUA, bem como no vale central da Califórnia no fim de semana", de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia .

O Centro de Previsão de Tempestades do NWS prevê que as temperaturas cairão para níveis quase normais nesta época do ano na próxima semana, mas alerta que os índices de calor permanecerão "perigosos", especialmente perto do Golfo do México e da costa sudeste, onde a umidade é alta.



Os Estados Unidos enfrentam ainda a fumaça da mais devastadora temporada de incêndios florestais da história do Canadá que voltou a atingir as cidades americanas. Diante do cenário adverso, o governo americano pediu que cerca de 100 milhões de pessoas evitem sair de casa. Por causa da alta densidade da fumaça, centenas de voos tiveram que ser cancelados.