Primeiro furacão do Pacífico oriental segue para a costa do México

Adrian se tornou o primeiro furacão da temporada de furacões no Pacífico oriental na quarta-feira, 28, na costa oeste do México.



Na manhã desta quinta-feira, 29, o centro da tempestade estava localizado a cerca de 710 quilômetros a sudoeste do porto marítimo de Manzanillo, na costa do Pacífico, no México, com ventos sustentados de 140 km/h.



Segundo boletim do Centro Nacional de Furacões, espera-se que a tempestade enfraqueça novamente para uma tempestade tropical no fim de semana e continue indo para o mar.



Adrian estava se movendo para o oeste a cerca de 9 km/h, e o movimento geral deve continuar.



A temporada oficial de furacões no Oceano Pacífico Oriental começou em 15 de maio e vai até 30 de novembro.



O que começou como um período excepcionalmente calmo para o Pacífico Oriental tornou-se ativo, com Adrian se intensificando rapidamente no primeiro furacão da temporada a algumas centenas de quilômetros da costa sudoeste do México, enquanto a Depressão Tropical Dois-E atrás de Adrian deve se transformar em Tropical Tempestade Beatriz.

Normalmente, a primeira tempestade nomeada se forma em 10 de junho, a segunda tempestade nomeada se desenvolve em 24 de junho e o primeiro furacão se forma em 26 de junho, então o Pacífico Leste está um pouco atrasado, o que é incomum para um ano de El Niño.

Durante os padrões do El Niño, o Pacífico Oriental é conhecido por ser extremamente produtivo com temperaturas de água quentes e ventos de nível superior relaxados.

The active convection over the Central Pacific and far eastern North Pacific (#HurricaneAdrian) is linked up by an increasingly convective ITCZ between them. The Central Pacific is depositing more westerly flow. It looks like El Niño. pic.twitter.com/rJ9otr2Mr5