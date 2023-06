Suprema Corte dos EUA derruba cotas raciais nas universidades

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou que faculdades e universidades não podem mais levar a raça em consideração como um fator expresso nas admissões. Trata-se de uma decisão histórica que anula um precedente de longa data que beneficiou estudantes negros e latinos no ensino superior.

A decisão foi amparada por seis votos dos juízes de orientação conservadora, contra três que votaram a favor das ações afirmativas.



Os casos contra a Universidade da Carolina do Norte, uma universidade pública, e a Universidade de Harvard, instituição privada da Ivy League, foram movidos por Students for Fair Admissions (Estudantes para Admissões Justas), uma organização sem fins lucrativos que busca abolir considerações raciais nas admissões.



A organização argumentou que a prática beneficiava estudantes negros e hispânicos em detrimento de asiático-americanos e outros. Ele pediu ao tribunal que anulasse Grutter vs Bollinger, uma decisão da Suprema Corte de 2003 que permitiu que as universidades considerassem a raça nas admissões, reafirmando que a diversidade é do interesse do governo dos EUA.

O chefe de justiça John Roberts foi o relator do voto acompanhado pela maioria conservadora da Suprema Corte. “O resultado da decisão de hoje é que a cor da pele de uma pessoa pode desempenhar um papel na avaliação da suspeita individualizada, mas não pode desempenhar um papel na avaliação das contribuições individualizadas dessa pessoa para um ambiente de aprendizagem diversificado. Essa leitura indefensável da Constituição não é fundamentada na lei e subverte a garantia de igualdade de proteção da Décima Quarta Emenda”, diz o texto.



Em sua opinião dissidente, a juíza liberal Sonia Sotomayor, acompanhada pelas juízas Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson, disse que a decisão resultará em um sistema educacional menos igualitário nos EUA.

As universidades alertaram que proibir as faculdades de considerar a raça em seu processo de admissão comprometeria a capacidade de formar um corpo discente diversificado e instaram o tribunal a considerar seus “benefícios educacionais”.



Dezenas de grandes empresas, incluindo American Airlines, General Electric, Meta, Google e Apple, apresentaram um documento em apoio às faculdades, argumentando que impedir as universidades de considerar a raça nas admissões de estudantes “minaria os esforços das empresas para construir forças de trabalho diversificadas”.



Fonte: CNN e Financial Times.