Suprema Corte derruba plano de Biden que cancela dívida de estudantes

A Suprema Corte dos EUA derrubou nesta sexta-feira, 30, o plano do presidente Joe Biden de cancelar US$ 430 bilhões (R$ 2,76 trilhões) em dívidas de empréstimos estudantis - uma medida que pretendia beneficiar até 43 milhões de americanos.

Os juízes norte-americanos decidiram contra Biden em uma decisão de 6 a 3, favorecendo seis estados de tendência conservadora que se opuseram à política do democrata.

Porém, o presidente já planeja anunciar novas ações nesta sexta para beneficiar os estudantes. A Casa Branca também discordou da decisão da Suprema Corte.



O projeto de Biden - anunciado em agosto de 2022 - cumpriu sua promessa de campanha de 2020 de cancelar uma parte de US$ 1,6 trilhão em dívidas federais de empréstimos estudantis.

Segundo o plano, o governo perdoaria até US$ 10 mil em dívida estudantil federal para americanos que ganhassem menos de US$ 125 mil por ano e que obtivessem empréstimos para pagar a faculdade e outros ensinos.



O tribunal rejeitou os argumentos do governo Biden de que o plano era legal sob uma lei de 2003 chamada Higher Education Relief Opportunities for Students Act, ou HEROES Act. A lei diz que o governo pode fornecer alívio aos beneficiários de empréstimos estudantis quando houver uma “emergência nacional”, permitindo que ele aja para garantir que as pessoas não estejam em “uma situação financeira pior” como resultado da emergência.



A decisão desta sexta-feira acontece um dia após a Suprema Corte dos EUA declarar que ações afirmativas em universidades são inconstitucionais. As medidas derrubadas visavam combater a discriminação e promover a inclusão de grupos historicamente desfavorecidos, como as minorias étnicas, mulheres, pessoas com deficiência, entre outros.