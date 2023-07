Atraso na emissão de passaportes afeta planos de viagens de verão nos EUA

Procurando um passaporte americano válido para uma viagem em 2023? Os órgãos emissores do documento estão lidando com aumento de pedidos e, consequentemente, atrasos que afetam os planos de viagem de milhares de famílias.



Um backup muito temido de pedidos de passaporte dos EUA, um recorde de 500.000 solicitações por semana, colidiu com uma parede da burocracia do governo, à medida que as viagens mundiais se recuperam para níveis pré-pandêmicos recordes - com poucos funcionários para lidar com a carga. O resultado, dizem os aspirantes a viajantes nos EUA e em todo o mundo, é uma situação indefinida.



Com sonhos de família e muito dinheiro em jogo, os requerentes de passaporte descrevem uma agonia em câmera lenta de esperar, se preocupar, segurar a fila, atualizar a tela, reclamar ao Congresso, pagar taxas extras e seguir instruções incorretas. Alguns candidatos estão comprando passagens de avião adicionais para obter passaportes em processo em outras cidades - a tempo de pegar os voos que reservaram em primeiro lugar.

A perspectiva é tão sombria que as autoridades americanas nem mesmo negam o problema ou preveem quando ele diminuirá. Eles estão culpando os épicos tempos de espera pela persistente escassez de pessoal relacionada à pandemia e uma pausa no processamento online este ano. Isso deixou a agência de passaportes inundada com um recorde de 500.000 solicitações por semana. O dilúvio está a caminho de superar os 22 milhões de passaportes emitidos no ano passado, diz o Departamento de Estado.



Para se ter uma ideia, o número de passaportes dos EUA por americano aumentou de cerca de três por 100 pessoas em 1989 para quase 46 por 100 pessoas em 2022. Os americanos, ao que parece, estão em movimento.



As agências estão priorizando casos urgentes, como candidatos que viajam por motivos de “vida ou morte” e aqueles cuja viagem é apenas alguns dias de folga. Para todos os outros, as opções são poucas e caras.



Nos consulados americanos no exterior, a espera por vistos e passaportes americanos não é muito menor. Em um dia de junho, as pessoas em Nova Délhi podem esperar 451 dias para uma entrevista de visto, de acordo com o site. As de São Paulo podem esperar mais de 600 dias. Aspirantes a viajantes na Cidade do México esperaram cerca de 750 dias; em Bogotá, na Colômbia, foram 801 dias.



Fonte: Associated Press.