Montanha-russa emperra com passageiros de cabeça para baixo em Wisconsin

Os participantes de um festival em Wisconsin tiveram mais aventura do que esperavam, quando uma montanha-russa emperrou, deixando-os pendurados de cabeça para baixo por horas.

O incidente aconteceu no domingo, 2. Oito passageiros ficaram suspensos quando uma falha mecânica interrompeu o passeio no Forest County Festival em Crandon, Wisconsin, disse o Corpo de Bombeiros de Crandon.

“Houve uma falha mecânica com o passeio onde ficou preso na posição vertical. O passeio foi inspecionado recentemente pelo estado de Wisconsin aqui no local”, disse o capitão do corpo de bombeiros Brennan Cook à afiliada da CNN WJFW.



Vídeos nas redes sociais e vídeos feitos pelo WJFW mostram um socorrista escalando a lateral do brinquedo Fireball, enquanto os passageiros esperam de cabeça para baixo.

“Nosso departamento nunca passou por uma situação como a que passamos (domingo)”, disse Erica Kostichka, do Antigo Fire/EMS, à afiliada da CNN WAOW.

Os passageiros e as tripulações presentes para ajudá-los foram aproveitados para manter todos seguros durante o resgate, disse Kostichka.

Um bombeiro fora de serviço com treinamento especializado em resgate com cordas esteve no local e aconselhou o Corpo de Bombeiros de Crandon sobre possíveis opções de resgate, de acordo com um comunicado conjunto do corpo de bombeiros e do Esquadrão de Resgate da Área de Crandon.

Devido à altura do passeio, equipamentos especiais e equipes de resgate foram chamados para ajudar, disse o comunicado à imprensa.

Os passageiros esperavam a chegada de um caminhão de escada com uma plataforma de 30 metros a 45 minutos de distância, disse o comunicado. Bombeiros de três cidades auxiliaram o Corpo de Bombeiros de Crandon no resgate.

O primeiro passageiro voltou à terra firme cerca de duas horas após o envio das equipes de emergência, disse o comunicado à imprensa. O último passageiro chegou ao solo mais de três horas após o passeio parar.

“As famílias estão se reunindo com as pessoas quando elas saem do veículo de resgate e todos parecem estar fazendo o melhor que podem, dadas as circunstâncias”, disse Cook ao WJFW.

Nove pacientes foram tratados por serviços médicos de emergência e uma pessoa foi transportada para o Hospital Aspirus Rhinelander de ambulância, de acordo com o comunicado.

Dez veículos de bombeiros, nove ambulâncias e 50 pessoas de três condados ajudaram a resgatar os passageiros, disse o corpo de bombeiros.

A provação ocorreu dois dias depois que um pai detectou uma rachadura em um pilar de suporte de aço no topo de uma montanha-russa no parque de diversões Carowinds em Charlotte, Carolina do Norte. Esse passeio foi fechado para inspeção e reparo.

Crandon fica no norte de Wisconsin, cerca de 30 milhas a leste de Rhinelander.

Fonte: CNN.