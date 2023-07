Embaixada promove intercâmbio gratuito de estudantes brasileiros para os EUA

Promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, o programa Jovens Embaixadores está com inscrições abertas até o dia 13 de agosto. O programa leva estudantes do ensino médio da rede pública para um intercâmbio de duas semanas nos EUA.

As pessoas selecionadas serão anunciadas até 3 de novembro de 2023 e o intercâmbio está previsto para acontecer de 19 de janeiro a 3 de fevereiro de 2024.







Para a edição de 2024, poderão se inscrever pessoas que estão atualmente engajadas, por pelo menos seis meses, em iniciativas de empreendedorismo e impacto social e que buscam soluções criativas para problemas em suas comunidades. Perfil de liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa também estão entre os pré-requisitos.

O programa busca jovens que querem desenvolver uma ideia, um produto ou serviço com o objetivo de beneficiar não somente a si próprio, mas também a sua comunidade. Independentemente de serem ações grandes ou pequenas, ou da área de empreendedorismo, como por exemplo, inclusão social, educação, cultura, crédito comunitário, mobilidade urbana, igualdade de gênero e raça, meio ambiente, necessidades especiais, cooperativas em geral, etc.







Ter nacionalidade brasileira;



Ter entre 15 e 18 anos durante a duração do programa;



Cursar o ensino médio na rede pública brasileira. É preciso estar cursando ao menos o 1º ano do ensino médio em 2023;



Ter boa fluência oral e escrita em inglês;



Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior;



Jamais ter viajado para os Estados Unidos;



Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida;



Ter excelente desempenho escolar;



Ter perfil de liderança e iniciativa;



Ser uma pessoa comunicativa;



Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;



Possuir engajamento ativo em iniciativa(s) de empreendedorismo/impacto social em sua comunidade por pelo menos 6 meses.



Saiba mais sobre o programa Jovens Embaixadores:

Criado em 2003, o Programa Jovens Embaixadores?(JE)?é uma iniciativa?oficial do Departamento de Estado norte-americano e, no Brasil,?é coordenado pela Embaixada?e Consulados?dos?Estados Unidos da América e implementado pela Associação Grupo Mais Unidos. Entre as nossas principais parcerias estão o Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, a ampla rede de Centros Binacionais/Espaços Americanos – BNCs, além de empresas que demonstram um claro comprometimento com a responsabilidade social corporativa: MSD e SMTour. Atualmente o Programa Jovens Embaixadores é implementado por todo o continente americano e conta, ainda, com um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina. Desde sua criação, 798 jovens brasileiros já participaram do programa.



Para mais informações e inscrições, acesse o site: www.jovensembaixadores.org.br.