Síndrome transmitida por carrapatos ligada à carne vermelha aumentou, diz CDC

Milhares de americanos agora estão testando positivo a cada ano para a síndrome alfa-gal - uma condição transmitida por picadas de carrapatos que causa reações alérgicas ao comer carne vermelha.



Novos dados divulgados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças mostram que até 450.000 pessoas nos EUA foram afetadas desde 2010.



Esses números marcam um aumento acentuado nos casos desde que a síndrome alfa-gal foi relatada pela primeira vez entre um punhado de virginianos em 2008, após serem picados por carrapatos.

Muitos casos também provavelmente não serão diagnosticados, diz o CDC agora, citando lacunas de conhecimento "preocupantes" encontradas em um estudo separado entre médicos americanos entrevistados sobre a alergia à carne vermelha.



Em um estudo, os pesquisadores analisaram dados do Eurofins Viracor, o laboratório responsável “por quase todos os testes nos Estados Unidos antes de 2022” de casos suspeitos de alfa-gal. Fora de um punhado de clínicas acadêmicas ou especializadas, o CDC diz que outros laboratórios comerciais não começaram a oferecer testes alfa-gal até 2021.

Os exames de sangue positivos para a síndrome alfa-gal geralmente aumentaram a cada ano de 13.371 em 2017 para 18.885 em 2021, exceto por uma queda durante o primeiro ano da pandemia de COVID-19.

Embora falsos positivos sejam possíveis, o CDC diz que dados de vigilância não publicados separados de Nova Jersey sugerem que cerca de 90% das pessoas com teste positivo apresentaram sintomas clínicos consistentes com a alergia à carne vermelha.

A maioria dos casos foi identificada nos estados do sul e leste conhecidos por abrigar o carrapato estrela solitária, cuja saliva está ligada à alergia. Carrapatos de estrelas solitárias foram vistos em uma ampla faixa do país, do Texas ao Maine.







A síndrome de alfa-gal refere-se especificamente a uma reação alérgica contra uma molécula de açúcar que os cientistas chamam de oligossacarídeo galactose-alfa-1,3-galactose – apelidado de alfa-gal – que é encontrado em muitos alimentos feitos de mamíferos.

A lista de alimentos que podem conter alfa-gal inclui carnes vermelhas, como bovina, suína ou ovina, principalmente em cortes de órgãos como o fígado.



As reações alérgicas geralmente aparecem de duas a seis horas após a exposição ao alfa-gal, diz o CDC, e podem variar de sintomas leves, como erupções cutâneas e náuseas, a anafilaxia com risco de vida.



Fonte: CBS.