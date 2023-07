Próxima pandemia pode surgir do suprimento de carne dos EUA, diz relatório

A próxima pandemia global pode vir dos Estados Unidos. Essa é a mensagem preocupante de um relatório da Harvard Law School e da New York University, examinando como humanos, gado e animais selvagens interagem por lá.

Muitas doenças familiares – e aterrorizantes – se originaram em animais, incluindo HIV/AIDS, Ebola, Zika, gripe pandêmica e COVID-19. Essas chamadas doenças zoonóticas são frequentemente atribuídas à falta de higiene, falta de supervisão do governo ou práticas inseguras nesses locais.

Enquanto os americanos costumam pensar “isso não poderia acontecer aqui”, os regulamentos são tão vagos e as interações tão frequentes, descobriram os pesquisadores, que um vírus ou outro bug contagioso poderia facilmente passar de animais para pessoas nos EUA, provocando um surto mortal.

“Realmente existe essa falsa sensação de segurança e crença infundada de que doenças zoonóticas são algo que acontece em outros lugares”, disse Ann Linder, uma das principais autoras do relatório e diretora associada de política e pesquisa do Brooks McCormick Jr. Animal Law & Policy Program na Harvard Law School. “Na verdade, acho que estamos mais vulneráveis do que nunca em muitos aspectos.”

O relatório, também liderado pelo Centro de Proteção Ambiental e Animal da NYU, destaca várias áreas de vulnerabilidade, incluindo fazendas comerciais onde milhões de animais entram em contato próximo uns com os outros e seus tratadores; o comércio de animais silvestres no qual os animais são importados com poucos ou nenhum controle de saúde; e o comércio de peles em que visons e outros animais são criados para confecção de casacos, com pouca supervisão de segurança.

“Através da globalização, apagamos mares e montanhas e outras fronteiras naturais de doenças”, disse Linder, especialista em direito e política animal. “Estamos misturando animais e patógenos em diferentes continentes e circulando em um ritmo vertiginoso e cada vez maior”.



Cerca de 10 bilhões de animais terrestres são criados nos EUA, um número que está aumentando em cerca de 200 milhões por ano, de acordo com o relatório. Suínos e aves, por exemplo, são criados em maior número nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar do mundo, segundo o relatório, e são os vetores mais prováveis para um surto particularmente letal de gripe.

Representantes da indústria foram rápidos em defender a segurança de suas práticas.

“De acordo com o CDC, a probabilidade de espalhar uma doença aviária para um humano nos Estados Unidos é extremamente rara”, disse Ashley Peterson, vice-presidente sênior de assuntos científicos e regulatórios do Conselho Nacional de Frangos, em comunicado.

Um grupo da indústria de suínos não retornou imediatamente um pedido de comentário.

Trabalhadores em fazendas de suínos e aves são particularmente vulneráveis devido à falta de regulamentação que os proteja, disse Delcianna Winders, professora associada de direito e diretora do Animal Law and Policy Institute da Vermont Law and Graduate School em Royalton.

Fonte: Reuters.