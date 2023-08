United Airlines será a primeira companhia aérea dos EUA com sinais em Braille nas aeronaves

A United Airlines anunciou na quinta-feira, 27, que adicionará sinais em Braille ao interior de seus aviões, tornando-se a primeira companhia aérea dos EUA a implementar a sinalização.



A companhia aérea disse que tem cerca de uma dúzia de aeronaves com marcações em Braille (sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão) para filas individuais, números de assentos e banheiros internos e externos. Ela espera equipar toda a sua frota principal com Braille até o final de 2026.

Mais de 27 milhões de pessoas com deficiência viajaram de avião em 2019, de acordo com o Departamento de Transportes. Linda Jojo, vice-presidente executiva e diretora de clientes da United, reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos clientes cegos ou deficientes visuais.



“Encontrar seu assento em um avião ou ir ao banheiro é algo que a maioria de nós considera natural, mas para milhões de nossos clientes, pode ser um desafio fazer de forma independente”, disse ela em um comunicado. “Ao adicionar mais sinalização tátil em todo o interior, estamos tornando a experiência de voar mais inclusiva e acessível, e isso é bom para todos”.



A United disse que está trabalhando com a Federação Nacional dos Cegos (NFB), o Conselho Americano dos Cegos (ACB) e outros grupos de defesa da deficiência para implementar outros auxílios táteis à navegação, incluindo letras em relevo, números e setas.

Em um comunicado, o presidente da NFP, Mark Riccobono, elogiou a United por tornar suas aeronaves "mais acessíveis para passageiros cegos".

“A experiência de voo costuma ser frustrante por vários motivos, um dos quais é a quantidade de informações disponíveis exclusivamente por meio de placas impressas e outros indicadores visuais”, disse Riccobono. “Esperamos continuar trabalhando com a United para explorar outras formas de tornar o voo mais acessível e menos estressante para os passageiros cegos”.

No mês passado, foi revelado um projeto "primeiro do gênero" que tornaria os aviões mais acessíveis para viajantes que dependem de cadeiras de rodas elétricas.



Fonte: CBS News.