Vagas de emprego em aberto nos EUA caem para mínima de mais de 2 anos em junho

A oferta de empregos nos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo em mais de dois anos em junho, mas permaneceu em níveis consistentes com as condições apertadas do mercado de trabalho, apesar dos fortes aumentos na taxa de juros pelo Federal Reserve para conter a demanda.

As vagas de emprego, uma medida da demanda de trabalho, caíram em 34.000, para 9,582 milhões no último dia de junho, o nível mais baixo desde abril de 2021, informou o Departamento do Trabalho em sua pesquisa mensal de abertura de empregos e rotatividade de mão de obra, ou relatório JOLTS, nesta terça-feira, 1.



Os dados de maio foram revisados para baixo para mostrar 9,616 milhões de vagas em aberto em vez dos 9,824 milhões relatados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previam 9,610 milhões de vagas em junho.

As vagas de emprego aumentaram em setores como saúde e governos estaduais e locais, excluindo educação, onde as vagas caíram. As vagas de emprego também caíram em setores como transporte, armazenamento e serviços públicos e no governo federal.



Mensalmente, o relatório JOLTS de junho também mostrou que o número de novas contratações caiu de 6,23 milhões para 5,91 milhões, as demissões caíram de 4,067 milhões para 3,722 milhões e as demissões caíram de 1,546 milhão para 1,527 milhão.

O mercado de trabalho dos EUA está voltando lentamente ao equilíbrio, mas as necessidades de negócios ainda superam o número de americanos à procura de trabalho, um desequilíbrio que o Federal Reserve vê como alimentando a demanda e, consequentemente, a inflação.