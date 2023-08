Vídeo: policial salva menino de 2 anos de afogamento no Michigan

As imagens da câmera corporal de um policial mostram o resgate dramático de um menino de 2 anos que quase se afogou na piscina de casa na cidade de Sterling Heights, no Michigan.



A criança foi retirada da piscina por um familiar, mas não estava respirando. A família ligou para o 911 e, em poucos minutos, um policial estava no local para ajudar a dar os primeiros socorros.

O caso aconteceu no dia 9 de julho. A polícia disse que a família do menino estava dando uma festa na piscina quando o menino de 2 anos acabou no fundo da piscina.



A polícia divulgou as imagens da câmera corporal do policial chegando ao local e já realizando os procedimentos, virando a criança e batendo em suas costas. O policial permanece calmo e controlado, enquanto dá uns tapas nas costas do menino para que ele expelisse a água que tinha engolido. Rapidamente, o menino volta a respirar e chora.



A criança foi então encaminhada para o hospital e teve alta logo depois.



Na Flórida, um resgate heróico ocorreu pouco antes do meio-dia desta terça-feira, 1 de agosto, em um complexo de apartamentos localizado na 850 E Commercial Blvd em Oakland Park, no condado de Broward.



Segundo as autoridades, dois meninos, de quatro anos e um ano e meio, estavam sozinhos perto da piscina do complexo no momento do incidente. Um vizinho notou a queda do menino de quatro anos na piscina e puxou a criança para fora da água.



Imediatamente, a RCP foi iniciada e os esforços de salvamento foram bem-sucedidos, pois o menino começou a respirar por conta própria. O Oakland Park Fire Rescue transportou a criança para o Broward Health Medical Center para averiguação. Ele passa bem e teve alta. O irmão mais novo do menino também foi levado ao hospital e passa bem.



O afogamento é a principal causa de morte não intencional relacionada a lesões nos EUA entre crianças de 1 a 4 anos e a terceira principal causa em americanos de 19 anos ou menos, de acordo com a Academia Americana de Pediatria.

Quase 400 crianças com menos de 15 anos morrem por afogamento a cada ano, disse a academia; cerca de 75% dessas mortes envolvem crianças menores de 5 anos.



A Flórida construiu o maior número de piscinas em residências e condomínios no ano passado, instalando mais de 13.300, de acordo com o Angi, anteriormente conhecido como Angie's List, um diretório online que conecta pessoas a provedores de serviços domésticos. Isso foi quase o dobro do número de piscinas construídas na Califórnia, vice-campeã, com cerca de 7.900 e no Texas, com 7.500.

Como prevenir o afogamento de crianças



Mesmo com a supervisão de um adulto, os afogamentos de crianças podem acontecer em um instante. É importante seguir estas diretrizes de segurança na água para reduzir o risco de acidentes, inclusive durante uma festa:



- Instale cercas, coberturas ou alarmes;

- Designe um adulto para vigiar as crianças na piscina por vez;

- Coloque boias ou colete salva-vidas nas crianças.