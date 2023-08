Prêmio da Mega Millions acumula pela 30ª vez e sobe para $ 1,25 bilhão

O jackpot da Mega Millions aumentou para cerca de US$ 1,25 bilhão depois que ninguém acertou os números na noite de terça-feira, 1. O próximo sorteio será na sexta-feira, dia 4.

Os números sorteados foram: 8, 24, 30, 45, 61 e a bola amarela: 12. O sorteio de US $ 1,1 bilhão na noite de terça-feira foi o 30º consecutivo sem vencedor.



O grande prêmio da loteria está acumulado desde 18 de abril. O prêmio de US$ 1,25 bilhão para o sorteio de sexta-feira é um dos maiores da história dos Estados Unidos.



A seca da loteria se deve a uma combinação de má sorte e probabilidades terríveis, já que a chance de ganhar o jackpot da Mega Millions é de 1 em 302,6 milhões. As chances de ganhar prêmios menores, variando de US$ 2 a US$ 1 milhão, são significativamente melhores.

O novo jackpot de US$ 1,25 bilhão é para um único vencedor que opta por coletar por meio de uma anuidade, com pagamentos anuais em 30 anos. Um único vencedor que opte por um pagamento fixo receberá cerca de US$ 625,3 milhões.

Os vencedores também estariam sujeitos a impostos federais, e muitos estados também tributam os ganhos da loteria.

A Mega Millions é jogada em 45 estados, Washington, D.C. e nas Ilhas Virgens Americanas.

Brasileiros que quiserem concorrer ao sorteio podem jogar online pelo site da Mega Millions.