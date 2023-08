Trump é acusado formalmente por tentativa de fraudar eleições de 2020

O ex-presidente Donald Trump foi formalmente acusado de tentativa de interferir no resultado da eleição de 2020, o que levou à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Seis co-conspiradores também foram acusados, mas os nomes ainda não foram divulgados.



Essa é a terceira acusação formal contra Trump. Em março, ele foi acusado por fraude comercial. Em julho, foi acusado na investigação sobre documentos confidenciais guardados em sua casa em Mar-a-Lago e uma quarta acusação por tentativa de reverter o resultado da eleição presidencial na Geórgia pode ocorrer em breve.



No caso do resultado da eleição de 2020, um documento de 45 páginas foi entregue ao Tribunal Federal contendo cinco acusações, quatro delas de conspiração:

- conspiração para fraudar os Estados Unidos;

- conspiração para obstruir um procedimento oficial do governo americano;

- obstrução e tentativa de obstrução de um procedimento oficial;

- e conspiração contra direitos civis [votar e ter o voto validado].



O texto argumenta que, mesmo depois de perder o pleito, Trump estava determinado a continuar no poder nos Estados Unidos. Trump deverá se apresentar ao Tribunal de Washington na próxima quinta-feira (3).

No documento da acusação, o procurador especial Jack Smith diz que Trump e os co-conspiradores teriam pressionado autoridades estaduais e eleitorais a mudarem seus votos, de Joe Biden para Trump. Eles também teriam tentado recrutar eleitores falsos em estados em que Biden venceu, segundo o documento.

Eles teriam ainda usado o poder de Justiça para abastecer mentiras, pressionado pelo atraso do certificado das eleições, além de explorar o caos de 6 de janeiro, com a invasão do Capitólio, para reforçar mentiras sobre a eleição.

Jack Smith, que liderou as investigações sobre o caso, disse que a interferência do ex-presidente levou a um ataque sem precedentes que foi alimentado pelas mentiras de Trump. Ele acrescentou que deseja um julgamento rápido, para que as evidências possam ser testadas no tribunal e julgadas por cidadãos.



Fonte: CNN.