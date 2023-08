Trump se diz inocente em acusação de intervenção nas eleições de 2020

O ex-presidente Donald Trump se declarou inocente durante depoimento à Justiça Federal em Washington, DC, nesta quinta-feira, 3. O bilionário é réu no processo que investiga a invasão ao Capitólio em 6 em janeiro de 2021. Ele será investigado também por tentar interferir no resultado da eleição de 2020.

Trump foi ouvido no Tribunal E. Barrett Prettyman, próximo ao Capitólio, local em que apoiadores do ex-presidente invadiram na tentativa de impedir a confirmação da vitória de Joe Biden, em 6 de janeiro de 2021.



O ex-presidente é alvo de quatro acusações, de conspiração para fraudar os Estados Unidos; conspiração para obstruir um processo oficial; obstrução; e conspiração contra o direito de voto e de contagem do voto.

Autoridades montaram um forte esquema de segurança na capital norte-americana para conter o avanço de manifestantes que aguardavam a chegada do ex-presidente. Apoiadores e opositores de Trump irão acompanhar o depoimento do lado de fora do tribunal com bandeiras, fantasias e megafones.

O porta-voz do Serviço Secreto dos EUA, Anthony Guglielmi, afirmou em comunicado nessa quarta-feira, 2, que a agência estava “trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Polícia Metropolitana, o US Marshals Service, a Polícia do Capitólio dos EUA e o Serviço de Proteção Federal para garantir os mais altos níveis de segurança e proteção para o antigo presidente”.

Trump é apontado como principal candidato do partido Republicano para disputar a corrida presidencial de 2024 contra o atual ocupante da Casa Branca, Joe Biden.

A audiência desta quinta pode ser comparada à audiência de instrução no Brasil, em que o réu ouve as acusações e é questionado como se declara, culpado ou inocente. Logo depois dessa etapa inicial, o tribunal deve definir a data do julgamento.