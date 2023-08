Clientes da Wells Fargo relatam depósitos perdidos em suas contas bancárias

Vários clientes do Wells Fargo foram às redes sociais para reclamar sobre depósitos diretos que fizeram e que não apareciam em suas contas bancárias.

Uma onda de clientes entrou em contato com a Wells Fargo na quinta-feira, 3, por meio do X, anteriormente Twitter, para informá-los sobre o problema e expressar sua frustração. Alguns insistiram que mudariam de banco.



"Estou pegando meu cheque, minhas economias e meu IRA (individual retirement account ) da Wells Fargo Advisors", disse um cliente em um tweet. "Enterrar no meu quintal é mais seguro! " Nesse mesmo dia, mais de 100 relatórios foram enviados ao monitor de status do site Downdetector, mais da metade dos quais envolvendo depósitos móveis.

Na manhã desta sexta-feira, 4, no entanto, a maioria dos problemas da conta havia sido resolvida, disse um representante da Wells Fargo à CBS MoneyWatch.



"Um número limitado de clientes não conseguiu ver transações de depósito recentes em suas contas", disse o porta-voz em um comunicado. "A grande maioria foi resolvida e os poucos problemas restantes serão resolvidos em breve. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente."



O porta-voz não especificou o que causou o problema.



Contas bancárias falsas



Contas bancárias falsas também ressurgiram. Mais de 40 consumidores relataram contas misteriosas abertas em seus nomes nas últimas semanas. Um homem diz que alguém abriu uma conta em seu nome e depositou milhares de dólares.



Outros consumidores, em reclamações públicas aos reguladores, detalharam contas bancárias igualmente misteriosas do Wells Fargo, levantando novas questões, dizem os especialistas, sobre conformidade e gerenciamento de risco em um banco que foi abalado por escândalos nos últimos anos.



Em 2016, descobriu-se que a Wells Fargo abriu milhões de contas não autorizadas para clientes existentes para atingir as metas de vendas. Esses problemas causaram a saída de John Stumpf, o presidente-executivo do banco na época.



Em dezembro passado, o Wells Fargo concordou em pagar US$ 3,7 bilhões para resolver as acusações do Bureau de Proteção Financeira do Consumidor de abusos envolvendo 16 milhões de contas.



Fonte: CBS News.

????-heart attack. So Wells Fargo has a problem with lost deposits, they are aware but don't know when it will be fixed. I don't have enough cushion for them to lose a $2K deposit when rent is due. How does a bank stay in business like this @WellsFargo