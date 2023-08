Cantora brasileira procurada pela Interpol é presa em Medford (MA)

A cantora brasileira Reisla da Vitória, 35, foi presa por tráfico internacional de drogas na cidade de Medford, em Massachusetts, em 26 de julho. Procurada pela Interpol, ela foi detida por agentes do escritório de Operações de Execução e Remoção (ERO).

“Esta não cidadã indocumentada fugiu para Massachusetts para escapar da justiça em seu país de origem”, disse Todd Lyons, diretor do escritório de campo do ERO Boston. “Ela é uma traficante de drogas condenada que demonstrou um flagrante desrespeito pelas leis de sua terra natal, bem como pelas leis de imigração nos EUA. O ERO Boston não permitirá que tais criminosos usem nossos bairros da Nova Inglaterra como um porto seguro. Devemos mais do que isso aos nossos residentes."

De acordo com o ERO Boston, a brasileira entrou nos EUA pelo Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, em março de 2020, legalmente com visto de visitante e foi autorizada a permanecer até setembro de 2020. Porém, não há registro de saída do país.

Reisla Regina Silva da Vitoria foi condenada por tráfico de drogas a cinco anos e dez meses de prisão em fevereiro de 2022. Em dezembro do mesmo ano, a 3ª Vara Criminal da Comarca de Assis/São Paulo expediu mandado de prisão contra ela e, em 18 de julho, as autoridades notificaram o ERO Boston de que o não cidadão indocumentado era estrangeiro foragido.

Os oficiais do ERO a transportaram para Burlington, onde ela foi registrada, processada, emitida e intimada. Ela permanecerá sob custódia do ERO enquanto aguarda sua remoção para o Brasil.

Como uma das três diretorias operacionais do ICE, o ERO é a principal autoridade policial federal responsável pela fiscalização da imigração doméstica nos EUA.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) pediu "máxima urgência" nas providências para a extradição da cantora brasileira.

No despacho do Departamento Estadual de Execução Criminal, assinado pelo juiz José Augusto Franca Júnior, na segunda-feira, 31 de julho, é determinado a preparação da lista de documentos exigidos para que mulher condenada por tráfico internacional de drogas seja extraditada para o Brasil, informou O Globo.

A próxima audiência judicial da brasileira está marcada para o dia 10 de agosto.



Reisla da Vitória foi presa em flagrante com três quilos de cocaína em um ônibus que saiu de Corumbá (MS) com destino à cidade de São Paulo, em em 23 de outubro de 2019. Após a prisão, ela confessou o crime e foi condenada a cinco anos e oito meses de prisão em fevereiro de 2022. Porém, ela já vivia nos EUA. A cantora mudou de país quando já havia sido condenada em primeira instância e aguardava o resultado de um recurso.

Ela se apresentava em restaurantes e bares brasileiros na região de Boston.