Mega Millions vai sortear US$ 1,55 bilhão: o terceiro maior da história dos Estados Unidos

Os jogadores de loteria terão outra chance na noite desta terça-feira, 8, de concorrer ao grande prêmio da Mega Millions de US$ 1,55 bilhão, classificado como o terceiro maior jackpot da história dos Estados Unidos.



O prêmio principal vem aumentando gradualmente há meses, graças a 31 sorteios consecutivos sem um vencedor do jackpot. A última vez que alguém ganhou o prêmio máximo do jogo foi em 18 de abril.



Cada sorteio sem vencedor aproxima o prêmio do recorde de US$ 2,04 bilhões da bolada da Powerball que alguém na Califórnia ganhou no ano passado.



Os ganhadores do jackpot da Mega Millions são tão raros graças às chances de 1 em 302,6 milhões.

O pagamento total de US$ 1,55 bilhão irá para o vencedor que optar por uma anuidade, distribuída ao longo de 30 anos. Mas as pessoas geralmente preferem uma opção de montante fixo, que para o prêmio de terça-feira é estimado em US$ 757,2 milhões.

O dinheiro estaria sujeito a impostos federais. Muitos estados também tributam os ganhos da loteria.

A Mega Millions é jogada em 45 estados, Washington, D.C. e nas Ilhas Virgens Americanas.

Brasileiros que quiserem concorrer ao sorteio podem jogar online pelo site da Mega Millions.