Mãe é acusada de tráfico infantil ao viajar com a filha e processa companhia aérea

Uma mulher que diz ter sido acusada de traficar sua filha birracial entrou com uma ação federal contra a Southwest Airlines alegando que ela e sua filha foram vítimas de "racismo flagrante" por funcionários da companhia aérea.

De acordo com o processo, aberto em 3 de agosto no Tribunal Distrital do Colorado, Mary MacCarthy e sua filha de 10 anos viajaram em um voo da Southwest de San Jose, California, para Denver, no Colorado, em outubro de 2021, após a morte repentina do irmão de MacCarthy. Quando chegaram ao Aeroporto Internacional de Denver, as duas foram recebidas por policiais.



"Os policiais começaram a questionar a Sra. MacCarthy e deixaram claro que receberam informações racistas de que a filha possivelmente estava sendo traficada por ela simplesmente porque ela é branca e sua filha é negra", afirma o processo. "Depois de um interrogatório significativo, durante o qual a filha da Sra. MacCarthy começou a chorar, ela foi finalmente autorizada a sair pelos oficiais, mas não antes que essa demonstração de racismo flagrante da Southwest Airlines causasse extrema emoção e sofrimento à Sra. MacCarthy e sua filha."



MacCarthy disse à ABC News que, quando eles embarcaram no voo para Denver, ela pediu para sentar com a filha e passageiros mudaram de lugar, cedendo ao pedido sem problemas. Ela descreveu o voo para Denver como "monótono", até que ela e sua filha desembarcaram do avião e foram recebidas por "policiais armados que sabiam nossos nomes".



Segundo a mulher, "Eles disseram: Estamos aqui porque você foi denunciado por comportamento suspeito', um alarme disparou na minha cabeça porque sou mãe de uma criança birracial. Estou ciente do perfilamento racial. Estou ciente que a palavra 'suspeito' às vezes é um código para raça", disse MacCarthy.

"Foi quando eu meio que mudei para ser, você sabe, essa mãe de luto para uma mãe que está lá para proteger seu filho e a si mesma dessas acusações."



Sabendo que seria um problema maior, ela filmou a abordagem policial e também solicitou imagens da própria polícia para anexar ao processo. No vídeo da câmera corporal, um funcionário da Southwest Airlines é visto dizendo a MacCarthy que os comissários de bordo no voo de San Jose para Denver relataram ter notado "comportamento suspeito".



Um funcionário da Southwest teria ligado para o Departamento de Polícia de Denver enquanto o voo estava no ar para denunciar MacCarthy por "suspeita de tráfico de crianças".



De acordo com o processo, ela e sua filha foram autorizadas a deixar o aeroporto somente depois que "explicou por que ela estava viajando e deu sua identificação". "Foi provavelmente o pior dia da vida dela por causa do que estava acontecendo com a morte do meu irmão. Não é algo que ela queira revisitar de forma alguma", disse a mãe, ao expor o trauma que provocou na filha.



O processo alega ainda que a Southwest não tomou medidas para "corrigir as suposições racistas... que seus funcionários fazem sobre famílias mestiças viajando juntas". Por isso, o processo foi aberto na esperança de obter "responsabilidade" da Southwest Airlines, incluindo uma mudança na forma como treinam seus comissários de bordo, disse a mulher.



A Southwest Airlines se recusou a comentar sobre o litígio pendente. A companhia aérea também é acusada no processo de um incidente em janeiro de 2021, no qual um passageiro branco que viajava com sua filha negra foi "puxado ... para fora de um avião para interrogatório".



Fonte: ABC News.