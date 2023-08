Homem morre atingido por raio e adolescente por árvore durante tempestades na Costa Leste

Pelo menos duas pessoas foram mortas durante fortes tempestades que atingiram a Costa Leste durante a noite de segunda-feira, 7. O sistema de tempestades levou fortes chuvas, trovões e ventos violentos de até 70 mph em partes da costa de Nova York ao Mississippi.



Marquin Russell, 28, morreu após ser atingido por um raio em Florence, Alabama, segundo a polícia. Evan Kinley, 15, morreu após ser atingido por uma árvore que caiu do lado de fora da casa de seus avós em Anderson, Carolina do Sul, segundo autoridades locais.



Os ventos atingiram rajadas de 71 milhas por hora na Geórgia e 63 mph em Maryland, onde linhas de energia e árvores caíram. Granizo do tamanho de uma toranja foi relatado na Virgínia.

Em Washington, DC, funcionários federais, inclusive na Casa Branca e no Pentágono, foram instruídos a deixar o trabalho no início da tarde de segunda-feira devido ao clima.



Em Westminster, Maryland, postes elétricos derrubados prenderam 33 adultos, 14 crianças e um cachorro dentro de carros em uma rodovia importante. Eles foram resgatados depois que as linhas de energia foram desenergizadas, disseram autoridades.

As tempestades levaram ao cancelamento ou atraso de mais de 10.000 voos em todo o país na segunda-feira em cidades como Atlanta, Nova York, Baltimore e Washington, D.C. Mais de 8.000 voos dentro, dentro ou fora dos EUA foram adiados na segunda-feira e mais de 1.600 foram cancelados, de acordo com dados do FlightAware.com.

Os aeroportos mais afetados incluem o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, o Aeroporto LaGuardia de Nova York e o Aeroporto Nacional Reagan, perto de Washington, DC, de acordo com o site.

A maior parte do clima severo já terminou na Costa Leste, mas um sistema de tempestade persistente está afetando a Nova Inglaterra, que permanece sob vigilância de enchentes até a noite desta terça-feira.

A chuva forte está atingindo a área de Boston, deixando alguns motoristas presos na estrada.



A principal ameaça de tempo severo muda para as Grandes Planícies na terça-feira, particularmente Colorado, Nebraska e Kansas, onde um tornado isolado e granizo enorme são possíveis.

Outras áreas sob ameaça na terça-feira serão do Mississippi à Geórgia, onde ventos prejudiciais podem ocorrer.

O tempo tempestuoso vai continuar na quarta-feira e no fim de semana com muita chuva na previsão. Áreas do meio-oeste ao extremo sul podem sofrer inundações localizadas.

The @cyclonePORT station at RadarOmega headquarters caught a nasty thunderstorm moving through not long ago! Check out this timelapse from the two cameras on this cyclonePORT unit. Additional storms are moving into north Georgia from Alabama this afternoon! #GAwx #ALwx pic.twitter.com/90diiz0V4y