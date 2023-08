Chuva de meteoros Perseidas tem pico neste fim de semana

Melhor chuva de meteoros do ano. É assim que a NASA classifica a Perseidas, um fenômeno que vai ter seu pico na madrugada deste sábado (12). Devido a uma soma de condições, que incluem a posição do radiante (de onde os meteoros saem) e a fase da Lua, os meteoros serão bem visíveis em países do hemisfério norte.

Com força máxima a partir desta quinta-feira (10) e pico previsto para a madrugada de domingo (13), a chuva de meteoros Perseidas está ativa desde o dia 17 de julho e deve cessar no fim de agosto. Esse fenômeno ocorre enquanto a Terra passa pelo caminho das partículas do cometa 109P/Swift-Tuttle, na constelação de Perseus.

No seu auge, espera-se que a chuva produza uma taxa nominal – também chamada de taxa de hora zenithal (ZHR) – de cerca de 100 meteoros por hora. No entanto, esse número é calculado assumindo um céu absolutamente limpo e escuro, com o ponto radiante situado no zênite (ponto mais elevado no céu, acima das nossas cabeças).

Estima-se que, durante o pico, será possível aos observadores do hemisfério norte ver algo entre 50 e 75 meteoros por hora. No Brasil os números caem pela metade.