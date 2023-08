Sorvete vendido em 19 estados é recolhido devido a surto de listeria

Uma empresa de alimentos congelados de Nova York fez o recall de copos de seu sorvete porque o produto pode estar contaminado com listeria.

O recall, anunciado pelo FDA (Food and Drug Administration) no dia 9, , centra-se na marca Real Kosher Soft Serve On The Go. A FDA disse que está investigando o sorvete, que foi vendido em 19 estados e em Washington, D.C.

Uma pessoa em Nova York e outra na Pensilvânia adoeceram e precisaram de hospitalização depois de comer o sorvete.

A Real Kosher parou de produzir o sorvete até que o FDA termine sua investigação. A empresa - que também vende frutas congeladas, pizza e pães sírios - disse esta semana que seus outros produtos ainda são seguros para consumo. Nenhuma morte foi relatada ligada ao sorvete.

De acordo com o Real Kosher, os sabores de sorvete recolhidos são:

•Soft Serve on the go Vanilla Chocolate

•Soft Serve on the go Razzle

•Soft Serve on the go Caramel

•Soft Serve on the go Parve Vanilla Chocolate

•Soft Serve on the go Sorbet Strawberry Mango

•Soft Serve Lite Peanut Butter



O Soft Serve On The Go foi vendido em cantinas, mercearias e lojas de conveniência e servido em escolas, asilos e acampamentos.O sorvete também foi distribuído fora dos EUA, para Bélgica, Brasil, Canadá, México e Reino Unido, disse o CDC.



O sorvete retirado da Real Kosher foi vendido nos seguintes estados:

Califórnia

Colorado

Connecticut

Delaware

Flórida

Illinois

Massachusetts

Maryland

Minnesota

Montanha

Carolina do Norte

Nova Hampshire

Nova Jersey

Nova Iorque

Ohio

Oregon

Pensilvânia

Virgínia

West Virginia

O produto também foi vendido em Washington, D.C.