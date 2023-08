Beirando 100 mortes, incêndios no Havaí são o pior desastre em 1 século nos EUA

O número de vítimas fatais dos incêndios no Havaí, os mais letais em mais de um século nos Estados Unidos, chegou a 96 pessoas neste domingo,14. Ainda há desaparecidos e o número de vítimas fatais ainda pode aumentar, de acordo com as autoridades locais.



Apenas uma pequena parte da área queimada pôde ser vasculhada em busca de vítimas.

"Nenhum de nós sabe ainda a magnitude" do desastre, reconheceu o chefe da polícia do Maui, John Pelletier.



O incêndio afetou mais de 2200 estruturas no povoado costeiro de Lahaina, no oeste do Mauí, informou a Agência Federal de Gestão de Emergências dos EUA (FEMA), estimando também perdas financeiras de US$ 5,5 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões na cotação atual).

O calor das chamas era tão forte que os corpos recuperados são difíceis de identificar, afirmou Pelletier, acrescentando que apenas dois deles puderam ser identificados por enquanto.

O incêndio "fundiu o metal", relatou o chefe de polícia, que chamou os familiares dos desaparecidos para fazerem testes de DNA para tentar identificar os restos mortais encontrados.



Calor recorde



O desastre ocorre depois de a América do Norte ter sofrido vários fenômenos climáticos extremos nos últimos meses, desde incêndios florestais recordes no Canadá até uma onda de calor que atingiu o sudoeste dos Estados Unidos.

A Europa e algumas partes da Ásia também sofreram com ondas de calor, inundações e grandes incêndios. Os cientistas dizem que a mudança climática causada pela ação do homem agrava os desastres naturais, tornando-os mais comuns e letais.



'A era da fervura global chegou', afirmou em julho o secretário-geral da ONU, António Guterres, depois da confirmação que as três primeiras semanas do mês foram as mais quentes já registradas.

No Havaí, as causas exatas das chamas ainda são desconhecidas, mas o que se sabe é que o tempo excepcionalmente seco e fortes ventos na região ajudaram a alimentar o fogo e a deixar a vegetação da ilha de Mauí altamente inflamável.

Segundo dados do governo dos EUA, cerca de 14% do estado do Havaí está enfrentando uma seca severa ou moderada, o que traz condições bastante propícias para os incêndios florestais.

Pesquisadores também constataram que o Havaí está recebendo apenas uma fração da chuva que recebia há um século - cerca de 10% - e desde 2008, a região vem enfrentando um período notavelmente seco.

Mauí também teve problemas no fornecimento de energia, o que impediu que os habitantes recebessem alertas em seus telefones.

Os moradores de Lahaina, cidade da ilha, relataram inclusive não terem ouvido as sirenes de alerta, e muitos descobriram que o incêndio estava próximo quando viram seus vizinhos correndo e gritando.

Maior tragédia em 100 anos



Wildfires have razed much of Hawai‘i’s former capital Lahaina to the ground. Colonial land practices and tourism are largely to blame, experts say. pic.twitter.com/B9SmrPEwxr — AJ+ (@ajplus) August 10, 2023

O número de mortos fez do incêndio o pior desastre natural do Havaí, superando um tsunami que matou 61 pessoas em 1960, um ano depois que o Havaí se tornou um estado dos Estados Unidos. Foi também o maior número de mortes por incêndio florestal no país desde 1918, quando 453 pessoas morreram em meio a chamas causadas por faíscas nas ferrovias e condições secas em Minnesota, segundo a Associação Nacional de Proteção contra Incêndios.