Brasileiro de 19 anos é assassinado por conterrâneo com tiro na cabeça na Pensilvânia

Um brasileiro de 19 anos, Kairo Lessa Neves, foi assassinado com um tiro na cabeça na Filadélfia, Pensilvânia, por outro adolescente que também seria brasileiro. De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu no dia 6 de agosto.



Segundo a polícia, ninguém foi preso e nenhuma arma foi apreendida. Eles estão procurando ativamente um suspeito ou suspeitos.



Segundo as investigações, o suspeito – que está foragido – teria roubado um carro e perseguido a vítima, tendo encontrado Kairo andando pela Bustleton Avenue ao lado de um amigo. Ele saiu do carro e abriu fogo contra Kairo, que foi atingido apenas uma vez, na cabeça. Testemunhas disseram que os motivos para o crime seriam passionais, já que Kairo estaria na companhia da ex-namorada do suspeito.



Os policiais o levaram às pressas para o Einstein Medical Center, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.



Kairo era natural de Contagem (MG), mas morou boa parte da sua vida em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. Ele morava nos Estados Unidos havia pouco mais de um ano e tinha a mãe e um irmão mais novo.



A família criou uma página no GoFundMe para arrecadar fundos para o funeral do jovem, que será sepultado na cidade de Filadélfia, assim que o corpo for liberado.



As pistas sobre o suspeito podem ser enviadas ligando para 215-686-TIPS (8477) ou enviando uma mensagem de texto para PPD TIP (773847). As dicas também podem ser enviadas anonimamente online, aqui. Todas as dicas são confidenciais.