Júri da Geórgia indicia Trump por tentar interferir nas eleições de 2020

O ex-presidente Donald Trump foi indiciado pela quarta vez nesta segunda-feira, 14, por tentativa de interferência no resultado das eleições presidenciais de 2020, quando perdeu para o atual presidente, Joe Biden.

A decisão foi tomada pelo júri popular de um tribunal em Atlanta, na Geórgia.



"Trump e os demais acusados se recusaram a aceitar que ele perdeu, e conscientemente e voluntariamente entraram em uma conspiração para mudar ilegalmente o resultado da eleição em favor dele", disse o texto da acusação.



Ao todo, os promotores apresentaram 41 acusações, sendo 13 contra o ex-presidente, incluindo falsificação e extorsão. A formalidade não significa que os réus são culpados, mas indica que há indícios necessários para levá-los a julgamento.



Entre os outros réus está o ex-advogado de Trump Rudy Giuliani e o ex-chefe de gabinete Mark Meadows.

O ponto de partida da investigação foi um telefonema de Trump ao oficial eleitoral da Geórgia, Brad Raffensperger, pedindo que ele "encontrasse votos".



"O que eu quero fazer é o seguinte: eu só quero encontrar 11.780 votos. Que é 1 a mais do que temos, já que ganhamos no estado", disse Trump, sem apresentar provas, enquanto pressionava Raffensperger para que ele refizesse a contagem na Geórgia e os Republicanos levassem os 16 delegados do estado.



Pela tradição, os delegados que participam do Colégio Eleitoral votam no candidato que venceu a eleição em voto popular no estado ao qual representam. São necessários 270 delegados para vencer as eleições. Em 2020, Joe Biden teve 306, enquanto Trump, 232.



O Departamento de Justiça dos EUA também investigou um esquema envolvendo uma "lista alternativa" com eleitores falsos que atestaria a vitória de Donald Trump.



Após a acusação formal, os réus terão até o meio-dia de 25 de agosto para se apresentarem voluntariamente à Justiça.



Nas redes sociais, Trump disse que o julgamento foi "manipulado": "Por que não indiciaram dois anos e meio atrás? Porque queriam fazer isso no meio da minha campanha. Caça às bruxas".

Antes da decisão, o juiz responsável pelo caso, Robert McBurney, afirmou que caso o indiciamento fosse confirmado, iria permitir a presença de câmeras no plenário do tribunal.

Se isso acontecer, esse será o primeiro julgamento televisionado de um ex-presidente dos EUA.

Trump também será julgado em outros estados por mais uma investigação de conspiração para tentar reverter a derrota para Joe Biden nas eleições, manejo ilegal de documentos de interesse nacional após sua saída do cargo, e por tentar comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels sobre um relacionamento extraconjugal.

Nos três indiciamentos ele é acusado de 78 crimes.

Com informações da Reuters e BBC.