Arrastão em loja de luxo provoca pânico na Califórnia

Mais de 30 pessoas fizeram um arrastão em uma loja de luxo de um shopping de Los Angeles, Califórnia, no sábado, 12. Conforme a polícia, o prejuízo na WestField Topanga Shopping Center foi de quase 100 mil dólares, o equivalente a R$ 500 mil reais.

Nas imagens é possível ver que os criminosos usavam máscaras pretas e que pegaram desde roupas até bolsas de marca.



A polícia abriu inquérito para investigar o caso, até o momento, ninguém foi preso.



O grupo de pessoas entrou em uma loja da Nordstrom no Westfield Topanga Shopping Center em Los Angeles por volta das 16h e roubou bolsas, roupas e “outros itens facilmente revendáveis”, disse o Departamento de Polícia de Los Angeles em um comunicado nas redes sociais na segunda-feira.

“Para os criminosos, é apenas propriedade roubada”, disse a polícia no domingo. “Para aqueles que moram na área e frequentam o Topanga Mall, é uma perda de segurança.”



As pessoas que roubaram da Nordstrom “devem ser responsabilizadas”, disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, em comunicado.



“O que aconteceu hoje no Nordstrom no Topanga Mall é absolutamente inaceitável”, disse Bass. “O Departamento de Polícia de Los Angeles continuará trabalhando não apenas para encontrar os responsáveis por este incidente, mas também para evitar que esses ataques a varejistas aconteçam no futuro.”



Um incidente semelhante aconteceu no início da semana na área de Los Angeles. Pelo menos 30 pessoas "inundaram" a loja Yves Saint Laurent no The Americana at Brand em Glendale na terça-feira e roubaram cerca de US$ 300.000 em roupas e outras mercadorias antes de fugir a pé e deixar o local em vários veículos, disse a polícia de Glendale em um comunicado à imprensa.



A polícia de Glendale disse que os roubos de flash mob “envolvem um grupo grande e coordenado de indivíduos correndo simultaneamente para dentro da loja, sobrecarregando a equipe e assumindo o controle”.

“Os suspeitos pegam o máximo de mercadorias possível antes de fugir em vários veículos”, acrescentou a polícia.



Para combater o furto em lojas, os varejistas estão introduzindo estratégias como horário de funcionamento mais curto, armários com trava de autoatendimento ou carrinhos de compras inteligentes.



Com informações do USA Today.