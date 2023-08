Preços das casas em Miami-Dade atingem nova alta, apesar da queda nas vendas e das altas taxas de juros

Apesar de mais um mês de quedas nas vendas de dois dígitos, os preços das casas no condado de Miami-Dade atingiram um novo recorde pelo quarto mês consecutivo em julho.

Miami-Dade atingiu um preço médio de venda de US$ 631.670 para residências unifamiliares, um aumento em relação ao pico de US$ 622.500 de junho e nitidamente superior aos US$ 570.000 de um ano atrás, de acordo com o relatório mensal de vendas de residências da Associação de Corretores de Imóveis de Miami divulgado na terça-feira, 22.

A série de preços recordes começou em abril, quando o condado divulgou um preço médio de US$ 600 mil para residências unifamiliares. Os preços dos condomínios também aumentaram em julho para um novo máximo de US$ 420.000, um aumento de US$ 2.000 em relação ao pico anterior de US$ 418.000 em junho e US$ 380.000 em julho de 2022.

No condado de Broward, os preços das residências unifamiliares permaneceram em US$ 600.000 no mês passado, enquanto o preço médio dos condomínios saltou para US$ 280.000, de US$ 265.000 um ano atrás.

Enquanto isso, as vendas de casas em ambos os condados continuaram a queda mensal de dois dígitos iniciada em janeiro. Em julho, ocorreram 2.051 fechamentos de residências em Miami-Dade, uma queda de quase 14% em relação aos 2.375 negócios de um ano atrás.

Broward experimentou uma tendência semelhante, com um declínio de 13% nas vendas no mês passado, com 2.238 fechamentos em comparação com 2.575 fechamentos há um ano.

Embora as altas taxas de juros sobre hipotecas em 20 anos tenham prejudicado as vendas de casas no sul da Flórida, a forte demanda dos compradores ricos por uma oferta limitada de casas e condomínios continuou a elevar os preços, disseram especialistas imobiliários, que estimam que esta tendência desequilibrada continuará pelo menos até ao segundo semestre de 2023.

Isso significa que a maioria dos compradores da classe média continuará a ser excluída do mercado imobiliário regional, que tem sido atormentado por uma grave crise de acessibilidade que se agravou muito durante a pandemia.

O estoque de moradias no mês passado permaneceu apertado em Miami-Dade, com 3,2 meses de casas e 5,1 meses de condomínios disponíveis. Em Broward, foram 2,8 meses de casas e 3,5 meses de condomínios.

Os vendedores têm uma forte influência quando a oferta cai abaixo de seis meses, enquanto os compradores têm vantagem quando os estoques excedem nove meses, disseram analistas imobiliários. A Flórida precisa de 500 mil novas casas construídas para atender à demanda dos compradores, enquanto todo o país precisa de mais quatro milhões de casas, de acordo com a pesquisa de Beracha e dados do U.S. Census Bureau.

Fonte: Miami Herald.