Milhares de pessoas ficam presas em festival no deserto de Nevada

Mais de 72 mil pessoas seguem presas no festival ‘Burning Man’, que ocorreu neste fim de semana no deserto de Nevada, devido às chuvas intensas que surpreenderam os frequentadores e organizadores do evento de contracultura. Uma pessoa morreu e autoridades investigam a causa.



A chuva foi tão forte no último sábado (2), que a lama chegou na altura do tornozelo e todas as estradas no entorno do local foram fechadas. Pelas redes sociais, a organização do evento pediu para que ninguém tentasse entrar ou sair do local. Além disso, os organizadores pedem aos visitantes para economizarem água, comida e combustível, porque não há previsão de liberação das estradas.



Algumas pessoas deixaram o local caminhando, mas a maioria dos trailers está presa no lugar.



A área remota no noroeste de Nevada foi atingida pelo equivalente de 2 a 3 meses de chuvas em apenas 24 horas entre sexta-feira (1º) e sábado de manhã. As fortes chuvas caíram em terrenos secos do deserto, levantando lama espessa e argilosa que os participantes do festival disseram ser muito difícil de caminhar sobre ou andar de bicicleta.



É possível que as estradas sejam liberadas ainda nesta segunda-feira (4). Não está claro exatamente quando os participantes poderão sair da área.

“Gate Road continua muito molhada e lamacenta para a maioria dos veículos saírem com segurança do BRC esta manhã, mas está secando”, disseram os organizadores do Burning Man na segunda-feira no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter.

O Gabinete do Xerife do Condado de Pershing disse que está investigando a morte e o presidente Joe Biden afirmou que está acompanhando a situação e dando apoio aos organizadores e frequentadores.

´Burning Man’



O evento acontece desde 1986. Este ano, estava programado para acontecer de 27 de agosto a 4 de setembro, e um ingresso normal custava US$ 575. O festival é realizado em Black Rock City, uma comunidade temporária criada no meio do deserto de Black Rock, no noroeste de Nevada. Sua localização fica longe das grandes cidades e a cerca de 227 km ao norte de Reno.



O festival leva o nome de seu evento culminante, a queima de uma grande estrutura de madeira chamada “o Homem” na penúltima noite. Pretende ser um evento indefinível, algures entre uma celebração da contracultura e um retiro espiritual.