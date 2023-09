Brasileiro teria fugido pelo telhado de prisão na Pensilvânia; caça continua

As autoridades da Pensilvânia continuam a caçada ao brasileiro Danilo Souza Cavalcante, 34, condenado à prisão perpétua por assassinato de uma brasileira e que fugiu da prisão do condado de Chester na manhã de quinta-feira, 31 de agosto.



A busca atingiu uma nova intensidade nesta terça-feira, com ampliação da área de busca e recursos do FBI e da Patrulha de Fronteira dos EUA impulsionando o já considerável esforço. A polícia já foi autorizada a usar arma letal na captura, se necessário.



Ele teria fugido subindo no telhado da prisão na cidade de Pocopson Township na manhã de quinta-feira a partir de um dos pátios de exercícios da instalação, segundo uma fonte da prisão que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizada a discutir o investigação. Ele então correu pelo telhado e caiu em uma área menos segura, fugindo de lá da prisão, disse a fonte ao The Philadelphia Inquirer.



Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, a polícia disse que o perímetro da busca foi ampliado e que por isso, escolas e moradores foram alertados.



Dois distritos escolares na Pensilvânia fecharam nesta terça-feira. O Distrito Escolar Consolidado Kennett e o Distrito Escolar Unionville-Chadds Ford (UCF) anunciaram o fechamento de escolas e escritórios nesta terça-feira "por muita cautela" enquanto a busca continua.



Imagens de câmeras de segurança de ruas mostraram Danilo usando um moletom com capuz e uma mochila na noite de segunda-feira, 4. Uma câmera particular o capturou em Longwood Gardens, em Kennett Square, enquanto se espremia por uma área arborizada para escapar da captura, major-tenente O coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, disse na manhã desta terça-feira, 5.



As autoridades estão usando um helicóptero para transmitir uma mensagem que a mãe de Cavalcante gravou em português na esperança de ajudar na sua rendição.



Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no mês passado por matar a ex-namorada Débora Brandão com 38 facadas na frente dos dois filhos dela, em 2021. Ele escapou enquanto aguardava transferência para a prisão estadual, dizem as autoridades. Ainda não está claro como ele escapou. Para as autoridades policiais da Pensilvânia, ele pode ter recebido ajuda de familiares para fugir.



A polícia tem mobilizado centenas de detetives locais e forças policiais estaduais e federais para a recaptura e ofereceu recompensas de até US$ 5.000 (R$ 24.739) por informações sobre o paradeiro do brasileiro.



ACTIVE MANHUNT UPDATES



Law enforcement received information about a new sighting of escaped convict Danelo Cavalcante early on 09/05/23. The PSP & the Chesco District Attorney’s Office are releasing the still photos. The fugitive has not changed his appearance. pic.twitter.com/l2bXdb1Ou8